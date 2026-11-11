Arruabarrena podría no poner tres titulares en el 11 de la semifinal de la Copa Argentina

El caso de Paredes es uno de los que más atención concentra, ya que hizo un esfuerzo importante durante los últimos partidos y llegó a jugar con molestias para no dejar al equipo. Sin embargo, el capitán entiende que su presencia no debe estar por encima de su estado físico ni de las decisiones del entrenador. En la práctica abierta del martes, el volante se mantuvo al margen del calentamiento con sus compañeros, después de realizar los primeros movimientos en el gimnasio, y trabajó con pantalones largos y zapatillas en lugar de botines.