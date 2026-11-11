Arruabarrena podría no poner tres titulares en el 11 de la semifinal de la Copa Argentina

El entrenador evalúa no incluir a Leandro Paredes, Lautaro Blanco y Santiago Ascacibar en el equipo de este viernes para enfrentar a Banfield pensando en la final de la Copa Sudamericana.
Boca se prepara para enfrentar a Banfield por un lugar en la final de la Copa Argentina, pero el Vasco Arruabarrena todavía no tiene definido el equipo. El entrenador debe resolver qué hacer con tres futbolistas que llegan con distintas molestias y cargas físicas: Leandro Paredes, Lautaro Blanco y Santiago Ascacibar. La decisión no pasa por el nivel de cada uno, sino por la necesidad de administrar esfuerzos de cara a la definición de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, prevista para el sábado 21.
El caso de Paredes es uno de los que más atención concentra, ya que hizo un esfuerzo importante durante los últimos partidos y llegó a jugar con molestias para no dejar al equipo. Sin embargo, el capitán entiende que su presencia no debe estar por encima de su estado físico ni de las decisiones del entrenador. En la práctica abierta del martes, el volante se mantuvo al margen del calentamiento con sus compañeros, después de realizar los primeros movimientos en el gimnasio, y trabajó con pantalones largos y zapatillas en lugar de botines.
La situación de Ascacibar es diferente, aunque también genera interrogantes. El Ruso es uno de los futbolistas con más minutos acumulados en el semestre y arrastra un golpe que le impide estar en plenitud. Si bien trabajó con normalidad, el cuerpo técnico prefiere esperar su evolución antes de tomar una decisión definitiva. En el caso de Lautaro Blanco, el problema es una sobrecarga física que arrastra desde el partido ante Vasco da Gama en el Maracaná, cuando terminó al límite de una contractura.
Las alternativas para reemplazarlos también dependen de cuántos titulares queden afuera. Si Blanco no está disponible, Malcom Braida aparece como el reemplazante natural en el lateral izquierdo. En el mediocampo, si solamente uno de los dos volantes puede jugar, Tomás Belmonte asoma como una opción para ocupar su lugar. Si tanto Paredes como Ascacibar son preservados, Arruabarrena deberá evaluar si apuesta por un cambio de nombres, con Rodrigo Battaglia entre las alternativas, o si modifica el esquema para incluir a Carlos Palacios.
A ese panorama se suma que Williams Alarcón no estará disponible por su convocatoria a la selección chilena durante la fecha FIFA, una ausencia que reduce las variantes en la mitad de la cancha. El cuerpo técnico deberá evaluar cómo llegan los futbolistas y definir cuánto riesgo está dispuesto a asumir en la semifinal. Boca tiene la posibilidad de meterse en una nueva final, pero también sabe que la definición continental está a pocos días y que administrar las cargas puede resultar determinante para afrontar los dos compromisos.
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