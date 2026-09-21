Boca vs. Vasco Da Gama: cuándo se juegan las semifinales de la Sudamericana

La Conmebol confirmó los días y horarios de la serie copera que se abrirá en La Bombonera y se definirá en Brasil, con el pase a la final internacional en juego.
Boca ya tiene días y horarios para las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama. Conmebol confirmó que la ida se jugará el martes 13 de octubre a las 21.30 en la Bombonera, mientras que la revancha será el martes 20, también a las 21.30, en Brasil. El estadio para el segundo encuentro todavía no fue definido.
Vasco debe resolver dónde será local, ya que su estadio no alcanza el mínimo de 30.000 espectadores exigido por el reglamento de la Conmebol. El club brasileño analiza distintas alternativas y su director deportivo confirmó que la intención es permanecer en Río de Janeiro. “En este momento estamos evaluando todas las posibilidades. Incluso São Januário, Maracaná y Engenhão. Nuestra prioridad es jugar en Río”, explicaron desde Vasco.
Boca llegó a esta instancia después de eliminar a San Pablo por un global de 2-1. El Xeneize ganó 1-0 en la Bombonera y empató 1-1 en el Morumbí. Por su parte, Vasco superó 2 a 0 de manera global a Independiente Santa Fe en los cuartos de final y ahora buscará volver a disputar una definición internacional.
La otra llave tendrá como protagonistas a Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. El primer partido se jugará el miércoles 14 de octubre a las 19 en Belo Horizonte, mientras que la revancha será el miércoles 21 a la misma hora en Montevideo. El ganador de esa serie enfrentará en la final al vencedor de Boca-Vasco, en el partido decisivo que se disputará en Barranquilla, Colombia.
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