Boca vs. Vasco Da Gama: cuándo se juegan las semifinales de la Sudamericana

La otra llave tendrá como protagonistas a Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. El primer partido se jugará el miércoles 14 de octubre a las 19 en Belo Horizonte, mientras que la revancha será el miércoles 21 a la misma hora en Montevideo. El ganador de esa serie enfrentará en la final al vencedor de Boca-Vasco, en el partido decisivo que se disputará en Barranquilla, Colombia.