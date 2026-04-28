Boca vuelve a ser dirigido por Ostojich, el árbitro del escándalo del 2021 en Belo Horizonte

Misma ciudad y mismo árbitro. Todos esperan que hoy, ante Cruzeiro, no se repita aquel polémico antecedente que terminó en trifulca, luego del partido que Boca perdió por penales ante el otro grande de Belo Horizonte, Atlético Mineiro.
Este martes, Boca Juniors intentará ratificar su gran presente cuando visite a Cruzeiro en Belo Horizonte, por la tercera fecha de la Copa Libertadores. El encuentro contará con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, un nombre que inevitablemente remite a un recuerdo muy negativo para el conjunto xeneize en suelo brasileño.
El antecedente más recordado ocurrió en los octavos de final de la Libertadores 2021 frente a Atlético Mineiro. La serie ya venía cargada de tensión desde el partido de ida, cuando Diego González había marcado para Boca, pero el árbitro colombiano Andrés Rojas anuló el gol tras revisar una supuesta infracción previa de Norberto Briasco. La protesta del conjunto brasileño, liderada por Nacho Fernández, fue determinante para que la acción terminara siendo revisada por el VAR.
La revancha, disputada en Belo Horizonte con Ostojich como juez principal, volvió a estar atravesada por la polémica. Marcelo Weigandt convirtió lo que parecía ser el primer gol del partido, aunque otra vez el VAR intervino por una presunta posición adelantada del Pulpo González. Luego de revisar la jugada, el árbitro uruguayo decidió invalidar el tanto, en medio de empujones y discusiones entre futbolistas y cuerpos técnicos.
Tras la eliminación de Boca en la definición por penales, el clima explotó en la zona de vestuarios. Raúl Cascini protagonizó un cruce con integrantes del equipo rival y la intervención policial agravó el conflicto. En medio del caos, hubo forcejeos, golpes y lanzamiento de objetos. Sebastián Villa y Cristian Pavón arrojaron un bebedero hacia las fuerzas de seguridad, mientras que Marcos Rojo apareció con un matafuego acompañado por Carlos Izquierdoz. El episodio recién terminó cuando la policía lanzó gases lacrimógenos contra la delegación xeneize.
Las consecuencias no tardaron en llegar. La Conmebol aplicó fuertes sanciones deportivas y económicas: Villa y Pavón recibieron seis fechas de suspensión, Rojo cinco, Izquierdoz cuatro, Diego González tres y Javier García dos. Además, Raúl Cascini y Marcelo Delgado fueron inhabilitados por dos años para participar en competencias organizadas por el ente sudamericano.
Después de aquel escándalo, Ostojich no volvió a dirigir a Boca durante varios años, hasta reencontrarse con el club en Lima, en otra noche amarga para el conjunto azul y oro: la derrota ante Alianza Lima que significó una de las eliminaciones más prematuras del club en la Libertadores.
El árbitro nacido en San José ya dirigió en seis oportunidades al Xeneize en el máximo certamen continental. En las primeras tres, Boca había conseguido resultados positivos: triunfo ante Tolima, empate frente a Caracas y victoria contra Internacional. Sin embargo, en las últimas tres presentaciones con Ostojich como juez, el equipo cayó ante Racing, Atlético Mineiro y Alianza Lima.
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