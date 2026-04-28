Boca vuelve a ser dirigido por Ostojich, el árbitro del escándalo del 2021 en Belo Horizonte

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Las consecuencias no tardaron en llegar. La Conmebol aplicó fuertes sanciones deportivas y económicas: Villa y Pavón recibieron seis fechas de suspensión, Rojo cinco, Izquierdoz cuatro, Diego González tres y Javier García dos. Además, Raúl Cascini y Marcelo Delgado fueron inhabilitados por dos años para participar en competencias organizadas por el ente sudamericano.

Después de aquel escándalo, Ostojich no volvió a dirigir a Boca durante varios años, hasta reencontrarse con el club en Lima, en otra noche amarga para el conjunto azul y oro: la derrota ante Alianza Lima que significó una de las eliminaciones más prematuras del club en la Libertadores.

El árbitro nacido en San José ya dirigió en seis oportunidades al Xeneize en el máximo certamen continental. En las primeras tres, Boca había conseguido resultados positivos: triunfo ante Tolima, empate frente a Caracas y victoria contra Internacional. Sin embargo, en las últimas tres presentaciones con Ostojich como juez, el equipo cayó ante Racing, Atlético Mineiro y Alianza Lima.