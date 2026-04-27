Martes de Libertadores y Sudamericana: equipos argentinos juegan por las copas

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Por su parte, Rosario Central visitará a partir de las 21 a Universidad Central de Venezuela. El conjunto rosarino, que tiene a Ángel Di María como máxima figura, lidera su grupo junto a Independiente del Valle, con cuatro puntos cada uno. El propio equipo venezolano los sigue con tres unidades y buscará ganar en su casa para meterse en zona de clasificación. El encuentro tendrá a José Burgos para impartir justicia y será transmitido por FOX Sports 2 y Disney+ Premium.