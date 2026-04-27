Martes de Libertadores y Sudamericana: equipos argentinos juegan por las copas

Boca, Rosario Central y Lanús buscarán dar un paso firme en el máximo certamen continental, mientras que San Lorenzo y Barracas afrontarán un nuevo desafío internacional.
Cinco equipos del fútbol argentino tendrán acción copera durante este martes: Boca, Rosario Central y Lanús buscarán dar un paso firme en la Copa Libertadores mientras que San Lorenzo y Barracas Central afrontarán compromisos por Copa Sudamericana. Acá, todo lo que tenes que saber.
Boca visitará desde las 21.30 a Cruzeiro por la tercera fecha del Grupo D. El equipo de Claudio Úbeda lidera el grupo con puntaje perfecto: sumó seis de seis por sus triunfos a Barcelona de Ecuador y Universidad Católica. Por su parte, el club brasilero está tercero por diferencia de gol con tres unidades. El partido será dirigido por Esteban Ostojich y televisado por Fox Sports y Telefé.
Por su parte, Rosario Central visitará a partir de las 21 a Universidad Central de Venezuela. El conjunto rosarino, que tiene a Ángel Di María como máxima figura, lidera su grupo junto a Independiente del Valle, con cuatro puntos cada uno. El propio equipo venezolano los sigue con tres unidades y buscará ganar en su casa para meterse en zona de clasificación. El encuentro tendrá a José Burgos para impartir justicia y será transmitido por FOX Sports 2 y Disney+ Premium.
Por otro lado, Lanús recibirá desde las 19 a Liga de Quito con el objetivo de ganar para acceder a la zona de clasificación: está tercero con tres unidades, por debajo de la Liga (6) por puntos y Mirassol (3) por diferencia de gol. El cotejo será dirigido por José Humberto Cabero Rebolledo y se podrá ver en vivo por Fox Sports y Disney+ Premium.
Por último, yendo a la Sudamericana, San Lorenzo recibirá desde las 19 al Santos de Neymar con toda la expectativa que hay en la hinchada del Ciclón de verlo de cerca. El club argentino lidera el grupo con cuatro unidades y el Peixe, con apenas una, está obligado a levantarse. Y Barracas recibirá, desde las 21, al Audax Italiano.
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