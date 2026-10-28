Cristiano Ronaldo le ganó la encuesta a Messi y se quedó con el polémico BOAT

Después, el podio de la votación lo completó Cristiano con su Balón de Oro de 2017. Detrás quedaron otras ediciones obtenidas por ambos futbolistas, que dominaron los primeros puestos del ranking y volvieron a reflejar la dimensión de una rivalidad que marcó una época. La organización, sin embargo, no difundió los porcentajes finales de los sufragios.

Más allá del resultado, Messi continúa siendo el máximo ganador del Balón de Oro, con ocho distinciones, frente a las cinco que consiguió Cristiano Ronaldo. La elección del BOAT no buscó establecer quién fue el mejor futbolista de la historia, sino determinar cuál de las ediciones del premio entregadas a sus múltiples ganadores merecía ocupar el primer lugar según la opinión del público.