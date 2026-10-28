Cristiano Ronaldo le ganó la encuesta a Messi y se quedó con el polémico BOAT

El astro portugués obtuvo el reconocimiento de la gente de ser el poseedor del "mejor Balón de Oro de todos los tiempos" tras imponerse en una votación bajo cuestionables criterios.
Cristiano Ronaldo se impuso a Lionel Messi en una votación organizada para elegir la mejor edición del Balón de Oro de todos los tiempos. El portugués se quedó con el reconocimiento por el premio que obtuvo en 2008, mientras que el argentino terminó en el segundo lugar con el galardón de 2012.
La iniciativa fue impulsada por France Football en el marco de los 70 años de historia del premio. A diferencia de la elección tradicional, esta vez fueron los hinchas quienes definieron al ganador a través de una votación en línea, que incluyó a diez futbolistas que conquistaron el trofeo al menos dos veces. La polémica del premio se dio porque para votar había que abonar un euro y ¡no había restricción de cantidad de votos por persona!
El reconocimiento de Cristiano Ronaldo en 2008 estuvo respaldado por una temporada sobresaliente con el Manchester United. El delantero portugués conquistó la Premier League y la Champions League, además de marcar 31 goles en el campeonato inglés y terminar como máximo artillero de las ligas europeas de aquella campaña.
Por otro lado, el Balón de Oro de Messi de 2012, que quedó segundo, estuvo ligado a uno de los récords más impresionantes de la historia logrado por Leo al tener el mayor registro de goles en un año calendario: 91 tantos en 69 partidos.
Después, el podio de la votación lo completó Cristiano con su Balón de Oro de 2017. Detrás quedaron otras ediciones obtenidas por ambos futbolistas, que dominaron los primeros puestos del ranking y volvieron a reflejar la dimensión de una rivalidad que marcó una época. La organización, sin embargo, no difundió los porcentajes finales de los sufragios.
Más allá del resultado, Messi continúa siendo el máximo ganador del Balón de Oro, con ocho distinciones, frente a las cinco que consiguió Cristiano Ronaldo. La elección del BOAT no buscó establecer quién fue el mejor futbolista de la historia, sino determinar cuál de las ediciones del premio entregadas a sus múltiples ganadores merecía ocupar el primer lugar según la opinión del público.
comentar