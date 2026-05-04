Boca ya está en Ecuador: la conexión con la gente y el equipo que parará Úbeda

Exequiel Zeballos, quien viene de demostrar un gran nivel en Santiago del Estero, corre de atrás principalmente por una cuestión táctica. Si el Changuito jugara con la Bestia, faltaría un centrodelantero de referencia, característica que le ha dado mucho réditos últimamente con Bareiro.

En ese sentido, tomando como referencia la derrota con Cruzeiro que dejó a Boca como segundo en el Grupo D y con la necesidad de ir por los tres puntos ante Barcelona SC, Úbeda perfila un solo cambio. En cambio, respecto al once alternativo frente a Central Córdoba, serán nueve modificaciones, ya que solo repetirán Leandro Brey y el mencionado Giménez dado que dispuso un equipo alternativo.

De esta manera, éste sería el 11 de Boca para ir por los tres puntos en Ecuador: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez.