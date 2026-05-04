Boca ya está en Ecuador: la conexión con la gente y el equipo que parará Úbeda

El Xeneize fue recibido por una multitud en Guayaquil y los futbolistas se acercaron a tomarse fotos. Por otro lado, el DT haría solo un cambio obligado en el 11.
Tras ganarle a Central Córdoba en Santiago del Estero y clasificar como segundo de su zona a los playoffs del Torneo Apertura, Boca ya se puso el chip de Copa Libertadores y este lunes por la tarde llegó a Ecuador por el compromiso de este martes, desde las 21, con Barcelona SC por la cuarta fecha de la fase de grupos.
El plantel fue recibido por una multitud y se acercó a los hinchas para tomarse fotos con ellos en una ciudad en estado de alarma por el toque de queda. Por otro lado, Claudio Úbeda realizaría un solo cambio obligado en el equipo en relación a los que jugaron con Cruzeiro.
Sin Adam Bareiro, suspendido tras la polémica expulsión en Brasil, el Sifón se inclinaría por Milton Giménez para que sea su reemplazante. El entrenador no quiere modificar el doble 9 que le viene funcionando de gran manera y el delantero con pasado en Banfield viene de marcarle al hilo a Defensa y Central Córdoba.
Exequiel Zeballos, quien viene de demostrar un gran nivel en Santiago del Estero, corre de atrás principalmente por una cuestión táctica. Si el Changuito jugara con la Bestia, faltaría un centrodelantero de referencia, característica que le ha dado mucho réditos últimamente con Bareiro.
En ese sentido, tomando como referencia la derrota con Cruzeiro que dejó a Boca como segundo en el Grupo D y con la necesidad de ir por los tres puntos ante Barcelona SC, Úbeda perfila un solo cambio. En cambio, respecto al once alternativo frente a Central Córdoba, serán nueve modificaciones, ya que solo repetirán Leandro Brey y el mencionado Giménez dado que dispuso un equipo alternativo.
De esta manera, éste sería el 11 de Boca para ir por los tres puntos en Ecuador: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez.
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