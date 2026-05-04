¿Peligra el Barcelona vs. Boca? El toque de queda que mantiene expectante a Ecuador

Si bien de antemano no afecta al partido de Copa Libertadores, los equipos serán protagonistas del último evento del día por la restricción de circulación que afecta a los ciudadanos locales desde las 23 horas hasta las 5 am. ¿Qué pasará con los espectadores que salgan tarde?
Ecuador sufre una delicada situación social, con el narcotráfico como tema principal, y las medidas impuestas por el gobierno liderado por Daniel Noboa defienden la "mano dura": desde el domingo 3 de mayo y hasta el 18 regirá un toque de queda nocturno en al menos nueve de las 24 provincias, que se extenderá entre las 23 y las 5 am, con el objetivo de combatir al crimen organizado y disminuir los índices de violencia. En el medio, el Boca vs. Barcelona SC, que será el foco de atención en medio de un clima caliente.
Este martes a las 21, el Xeneize se cruzará con el conjunto ecuatoriano por la jornada 4 de la fase de grupos del torneo continental. Y aquí el detalle: en Guayaquil son dos horas menos que en Argentina, por lo que el cruce arrancará a las 19 y, aproximadamente, finalizaría a las 21, sin arriesgar a los jugadores ni a los hinchas por la restricción horaria.
Sin embargo, no deja de ser un condimento particular para un evento deportivo. La noche es el momento más crítico para los homicidios, motivo por el cual se limitó la circulación en dicha franja. Un detalle: el operativo que obliga a esperar un aproximado de 30 minutos a los hinchas locales para no cruzarse con los visitantes (en este caso, Boca), los acercará al tiempo límite y deberán acelerar la llegada a sus respectivos hogares.
Según las cifras oficiales, el país registra 2509 homicidios en lo que va de 2026, y cerca de 2208 de ellos se concentran en la costa ecuatoriana. De hecho, hace unos días un juez de la nación fue asesinado después de juzgar a un grupo de narcoterroristas. Por eso, el gobierno fue obligado a tomar medidas extremas para controlar la delincuencia y la masacre que ocurre, generalmente, en las noches.
Mientras tanto, y sin comunicados oficiales ni advertencias de las instituciones involucradas, el plantel de Boca llega este lunes al país sudamericano, pasadas las 14 horas de Argentina y entrenarán en la tarde en el Predio de Emelec con la expectativa se llevarse tres puntos importantes para posicionarse en lo alto del grupo D.
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