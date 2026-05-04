¿Peligra el Barcelona vs. Boca? El toque de queda que mantiene expectante a Ecuador





Sin embargo, no deja de ser un condimento particular para un evento deportivo. La noche es el momento más crítico para los homicidios, motivo por el cual se limitó la circulación en dicha franja. Un detalle: el operativo que obliga a esperar un aproximado de 30 minutos a los hinchas locales para no cruzarse con los visitantes (en este caso, Boca), los acercará al tiempo límite y deberán acelerar la llegada a sus respectivos hogares.





Según las cifras oficiales, el país registra 2509 homicidios en lo que va de 2026, y cerca de 2208 de ellos se concentran en la costa ecuatoriana. De hecho, hace unos días un juez de la nación fue asesinado después de juzgar a un grupo de narcoterroristas. Por eso, el gobierno fue obligado a tomar medidas extremas para controlar la delincuencia y la masacre que ocurre, generalmente, en las noches.





El presidente Daniel Noboa dispuso sacar a los militares a la calle. Daniel Noboa, presidente de Ecuador



Mientras tanto, y sin comunicados oficiales ni advertencias de las instituciones involucradas, el plantel de Boca llega este lunes al país sudamericano, pasadas las 14 horas de Argentina y entrenarán en la tarde en el Predio de Emelec con la expectativa se llevarse tres puntos importantes para posicionarse en lo alto del grupo D.