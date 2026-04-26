Franco Colapinto: "Le demostramos a la Fórmula 1 que merecemos volver al calendario"

El piloto argentino remarcó el valor de la multitudinaria exhibición que realizó este domingo en el barrio de Palermo. "Los argentinos son los mejores fans", aseguró.
Franco Colapinto revolucionó a Buenos Aires durante este domingo con su exhibición multitudinaria en el barrio de Palermo. El pilarense protagonizó una jornada histórica para el automovilismo nacional a bordo del Lotus E20 y el icónico Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio con los que sorprendió a los miles de presentes. Tras la fiesta, que contó con presencias de todos los ámbitos, destacó el valor de la exhibición.
"Son unos capos. Los amo a los argentinos, son los mejores fans del mundo y está bueno demostrarlo así porque estamos mostrando a la F1 que merecemos volver al calendario y tener una fecha", se ilusionó Colapinto, quien sueña con volver a subirse a un monoplaza en Buenos Aires pero corriendo de manera oficial.
"Personalmente, fue un gran día, lo disfruté un montón y es un sueño hecho realidad. Muy feliz de disfrutar con toda la gente, que me estuvo bancando desde hace tanto tiempo", continuó Colapinto, quien debutó en la Fórmula 1 a mediados de 2024 para la escudería Williams y hoy corre para el equipo de Alpine.
Franco realizó trompos para la gente y comentó al respecto: "¡Lo hice sin manos! Y con acelerador, papá. Es la primera vez que hice trompos y encima ahí adentro. La rompimos. El Fórmula 1 tiene mucha potencia y es muy divertido hacerlos. El problema es que se me gastaba mucho la goma y no tenía más grip. Se quemó el auto, ja. Ahora vuelve a casa. Me dijeron que lo cuide, traté de hacerlo pero al final me calenté un poquito, ja", contó.
Luego, hizo un balance de este día tan especial: "Es increíble lo que generó, me pone muy feliz y demuestra lo que somos los argentinos. Nunca pensé que iba a vivir algo así. Es un placer haber traído este show. Estoy cayendo de a poco. Es una locura la cantidad de gente que vino. Soy un agradecido, pocos tienen la chance de hacer un evento así en su país. No me lo voy a olvidar más".
Y otra vez, se ilusionó con la vuelta del Gran Premio de Buenos Aires: "¿500 mil personas vinieron? Es récord. Si hacemos un Gran Premio lo llenamos y hacemos récord. Si en un día ya juntamos 500 mil personas... El récord era de Silverstone con 500 mil pero en tres días. Les agradezco a todos, es increíble. Veo a gente colgada de todos lados, ja".
Por último, el pilarense ya se enfoca en lo que será el Gran Premio de Miami, el próximo fin de semana. "Me voy recargado para Miami. Toca enfocarse en eso y tratar de hacer lo mejor. Siempre buscamos dejar a Argentina en lo más alto y ojalá que Miami sea un gran finde", cerró.
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