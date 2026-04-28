Sueño cumplido: Franco Colapinto conoció a Lionel Messi antes de correr en Miami

"La mejor energía en el mundo, la energía argentina. Gracias a nuestros embajadores, Messi, De Paul y Colapinto", publicó YPF, protagonista central de la fotografía: los tres deportistas sostuvieron remeras azules con su logo. Más allá de que tiempo atrás comentó que "quiero que el encuentro sea natural y que no vengan cámaras o sea algo de marketing, porque me daría vergüenza" el vínculo de ambos con la marca hizo posible el encuentro.