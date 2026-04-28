Sueño cumplido: Franco Colapinto conoció a Lionel Messi antes de correr en Miami

Tras protagonizar una exhibición histórica en Buenos Aires, el piloto argentino se reunió con el capitán de la Scaloneta en la previa de retomar su actividad en la Fórmula 1.
Sueño cumplido: Franco Colapinto conoció a Lionel Messi este martes en Miami, la ciudad donde juega Leo y donde él se encuentra porque correrá este domingo por la Fórmula 1. Por otro lado, Rodrigo De Paul, que ya tuvo buena onda con el corredor, fue parte del encuentro llevado a cabo en el centro de entrenamiento del Inter Miami.
Colapinto llevaba mucho tiempo con ganas de conocer a Leo: su deseo lo reconoció públicamente en muchas oportunidades y hasta le mandó un casco con su firma y una dedicatoria. Ahora, después de tanto esperar, se alinearon los planetas para que se diera ese encuentro.
"La mejor energía en el mundo, la energía argentina. Gracias a nuestros embajadores, Messi, De Paul y Colapinto", publicó YPF, protagonista central de la fotografía: los tres deportistas sostuvieron remeras azules con su logo. Más allá de que tiempo atrás comentó que "quiero que el encuentro sea natural y que no vengan cámaras o sea algo de marketing, porque me daría vergüenza" el vínculo de ambos con la marca hizo posible el encuentro.
Colapinto se adelantó a su escudería y llegó primero que todos a Estados Unidos para este encuentro. El pilarense no podrá asistir al duelo de Inter Miami con Orlando City de este sábado pese a estar en la ciudad por su agenda en la Fórmula 1. Sin embargo, el Diez podría decir presente en el Gran Premio de Miami.
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