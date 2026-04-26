Leandro Paredes y Miguel Merentiel fueron a la exhibición de Franco Colapinto

El piloto argentino, que es fanático de Boca, contó con el aliento del capitán y el goleador del cuadro azul y amarillo en su show en el barrio de Palermo.
Franco Colapinto protagonizó una increíble exhibición en el barrio de Palermo este domingo con un apoyo multitudinario que rondó los 600.000 espectadores. Y, entre ellos, estuvieron dos figuras de Boca: Leandro Paredes y Miguel Merentiel.
"No tuve la posibilidad nunca de ver un evento de Fórmula 1, siempre nos agarra en pleno torneo. Hoy, estando en Argentina, me acerqué. Es un placer, ojalá que pueda disfrutar, lo que está logrando es increíble. Él (que es de Boca) nos apoya y nosotros cuando podemos también", comentó Paredes en diálogo con ESPN al llegar a Palermo.
"Franco motivó a la gente a ver Fórmula 1. Le genera mucha emoción que lo vengan a ver los argentinos. Pudimos darle una alegría (con el Superclásico) a él y a la gente", contó Merentiel en conversación con el mismo medio. Y, entre risas, dijo que "éste es una bestia" en referencia al Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio.
Colapinto es hincha de Boca desde chico por herencia familiar y llevó la camiseta puesta en varios momentos de su carrera como piloto profesional de la Fórmula 1. Además, el piloto pilarense visitó La Bombonera y, en medio de esta exhibición, contó que "siempre llevo algo de Boca y ahora más que nunca" en referencia al presente del equipo.
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