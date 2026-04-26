Leandro Paredes y Miguel Merentiel fueron a la exhibición de Franco Colapinto

"No tuve la posibilidad nunca de ver un evento de Fórmula 1, siempre nos agarra en pleno torneo. Hoy, estando en Argentina, me acerqué. Es un placer, ojalá que pueda disfrutar, lo que está logrando es increíble. Él (que es de Boca) nos apoya y nosotros cuando podemos también", comentó Paredes en diálogo con ESPN al llegar a Palermo.