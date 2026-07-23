Ángel Correa será refuerzo de River: acuerdo con Tigres y contrato hasta 2029

Correa había manifestado desde hace tiempo su intención de regresar al fútbol argentino y ya tenía acordadas las condiciones personales de su contrato con River. Su salida del conjunto mexicano quedó confirmada cuando este miércoles asistió al entrenamiento únicamente para despedirse del plantel, retirar sus pertenencias y saludar al cuerpo técnico y a sus compañeros.

Formado en San Lorenzo, el atacante emigró al Atlético de Madrid en 2014, donde disputó más de 300 partidos y conquistó títulos nacionales e internacionales. Posteriormente continuó su carrera en Tigres, donde tuvo una destacada última temporada con 23 goles y 14 asistencias en 54 encuentros, consolidándose como una de las principales figuras del equipo mexicano.

Su llegada se suma a un ambicioso mercado de pases de River, que ya incorporó a Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré. Además, la dirigencia continúa trabajando para concretar las llegadas de Thiago Almada y Tobías Andrada.

Con el arribo de Correa, River apuesta por sumar jerarquía y experiencia internacional para afrontar el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Libertadores. Eduardo Coudet considera al rosarino una pieza clave para potenciar el ataque del equipo en el segundo semestre de la temporada.