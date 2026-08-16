River vs. Argentinos Juniors, por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Millonario recibe al Bicho de La Paternal en el Monumental, en una jornada que tendrá el futuro de Eduardo Coudet y el debut de Thiago Almada en primera plana. Todo lo que tenés que saber.
Este domingo, desde las 18, River recibe a Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Clausura, en un cruce que tendrá al Millonario en la obligación de ganar para sumar sus primeros tres puntos, salir del último puesto en su zona y bajar al líder con nota perfecta en un Monumental intimidante. Todo lo que tenés que saber sobre el partido que dirigirá Facundo Tello y se televisará por TNT Sports.
El equipo de Eduardo Coudet afrontó una una semana completa de trabajo tras la suspensión del partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe, debido al terremoto en Colombia. Fue, quizás, beneficioso para un equipo que viene de derrota tras derrota: quedó eliminado de la Copa Argentina y no sumó puntos en el torneo a causa de cuatro derrotas consecutivas, tanto de local como de visitante y con refuerzos que valieron fortuna pero que no pueden demostrar en la cancha. Marcha último en la zona B y está fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales 2027.
El presidente Stefano Di Carlo, en su reciente conferencia de prensa, respaldó al Chacho en un ciclo que quedó a las puertas de coronarse campeón de Apertura tras perder la final con Belgrano. Sin embargo, los resultados sostienen o no, por lo que se sabe que este duelo definirá muchas cosas.
Además de un triunfo, River está expectante por el debut de su flamante refuerzo. Thiago Almada es la joya del mercado de pases junto a Nicolás Otamendi y Ángel Correa, y la incorporación más cara de la historia argentina: 20 millones de euros.
En frente está el poderoso y siempre difícil Argentinos Juniors. Viene de vencer a Racing en La Paternal y de asentarse como líder de la zona B con 12 puntos gracias a sus cuatro triunfos, sin ningún manchón, siendo el único equipo con puntaje perfecto. Un dato no menor es que igualó a Independiente Rivadavia de Mendoza en la cima de la tabla anual, con 41 puntos.
Este no es el rival esperado para el Millonario, porque el Bicho luchará a capa y espada para mantener su buena racha: no perdió en sus últimos cuatro partidos ante el Millonario. ¿Un punto a favor para Coudet? Argentinos solo ganó uno de los últimos doce encuentros que jugó en el Monumental.
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Ángel Correa, Thiago Almada; Joaquín Freitas y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.
Bryan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Gastón Verón; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
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