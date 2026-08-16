River vs. Argentinos Juniors, por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Thiago Almada, la estrella de River.

En frente está el poderoso y siempre difícil Argentinos Juniors. Viene de vencer a Racing en La Paternal y de asentarse como líder de la zona B con 12 puntos gracias a sus cuatro triunfos, sin ningún manchón, siendo el único equipo con puntaje perfecto. Un dato no menor es que igualó a Independiente Rivadavia de Mendoza en la cima de la tabla anual, con 41 puntos.

Este no es el rival esperado para el Millonario, porque el Bicho luchará a capa y espada para mantener su buena racha: no perdió en sus últimos cuatro partidos ante el Millonario. ¿Un punto a favor para Coudet? Argentinos solo ganó uno de los últimos doce encuentros que jugó en el Monumental .

La posible formación de River vs. Argentinos Juniors, por el Torneo Clausura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Ángel Correa, Thiago Almada; Joaquín Freitas y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.

La posible formación de Argentinos Juniors vs. River, por el Torneo Clausura

Bryan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Gastón Verón; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.