Enzo Pérez fue el centro clásico mendocino: insultos, festejo polémico y una canción especial

El experimentado mediocampista volvió al estadio de Godoy Cruz, club donde se formó, pero con la camiseta de Deportivo Maipú, institución donde es ídolo. Así, vivió una jornada cargada de tensión, bronca en las tribunas y alegría.
El regreso de Enzo Pérez al Feliciano Gambarte estuvo lejos de ser tranquilo. El ídolo de Deportivo Maipú fue uno de los focos del clásico mendocino, aunque su protagonismo excedió lo futbolístico y quedó marcado por la reacción de los hinchas de Godoy Cruz, el club donde se formó como jugador.
Cuando la voz del estadio anunció al volante de 40 años, una fuerte silbatina cayó desde las tribunas. La hostilidad se mantuvo durante el partido, con distintos insultos dirigidos al capitán visitante, que volvió a la cancha donde comenzó su carrera profesional.
Pese a haber surgido de las inferiores del Tomba e integrado el plantel que conquistó la B Nacional 2005, su vínculo con la institución se deterioró tras su partida a Estudiantes de La Plata. Y claro, su trascendencia con la camiseta del clásico rival hasta convertirse en ídolo terminó de elevar la tensión en el estadio.
En el resultado, la sonrisa quedó del lado del Botellero. Deportivo Maipú se impuso 2-1 y dio vuelta el partido: Martín Pino había adelantado al conjunto local durante la primera etapa, mientras que Tomás Silva y Juan Pablo Gobetto marcaron los tantos de la remontada en el complemento.
Después del pitazo final, el festejo del mediocampista provocó todavía más enojo en la parcialidad local. Se arrodilló en el círculo central, agarró la camiseta del Cruzado y abandonó el campo mirando desafiante hacia las tribunas mientras se besaba el escudo.
El exRiver había podido disputar el encuentro luego de que le redujeran la sanción de tres fechas que había recibido por su expulsión ante Gimnasia y Tiro de Salta. Aquella acción había derivado en un momento de furia, con un gesto de robo y un careo con el cuarto árbitro.
La celebración no terminó en el estadio y la felicidad fue interminable. En el vestuario, sus compañeros le dedicaron una canción al capitán tras la victoria: “Que de la mano de Enzo Pérez, todos la vuelta vamos a dar”. El gesto reflejó el peso que tiene el referente dentro del plantel mendocino.
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