Enzo Pérez fue el centro clásico mendocino: insultos, festejo polémico y una canción especial

Después del pitazo final, el festejo del mediocampista provocó todavía más enojo en la parcialidad local. Se arrodilló en el círculo central, agarró la camiseta del Cruzado y abandonó el campo mirando desafiante hacia las tribunas mientras se besaba el escudo.

El exRiver había podido disputar el encuentro luego de que le redujeran la sanción de tres fechas que había recibido por su expulsión ante Gimnasia y Tiro de Salta. Aquella acción había derivado en un momento de furia, con un gesto de robo y un careo con el cuarto árbitro.

Enzo Pérez, provocador con los hinchas de Godoy Cruz.

La celebración no terminó en el estadio y la felicidad fue interminable. En el vestuario, sus compañeros le dedicaron una canción al capitán tras la victoria: “Que de la mano de Enzo Pérez, todos la vuelta vamos a dar”. El gesto reflejó el peso que tiene el referente dentro del plantel mendocino.