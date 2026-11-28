El Verdao se impuso 1-0 con un gol de Ramón Sosa al inicio del segundo tiempo, y sin brillar, se quedó con el título continental ante el Pincha que buscó y no logró vencer al arquero brasileño.
Estudiantes no pudo coronar su campaña con el título y cayó 1-0 ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2026, disputada en el Estadio Centenario de Montevideo. El Pincha tuvo un partido parejo, generó situaciones para empatarlo en el complemento y terminó empujando hasta el final, pero no consiguió romper la resistencia del conjunto brasileño. El Verdao, sin mostrar una gran superioridad, aprovechó una de sus oportunidades y volvió a levantar el trofeo continental.
El primer tiempo tuvo mucha paridad y pocas situaciones claras. Palmeiras manejó más la pelota durante los primeros minutos, aunque el Pincha fue el primero en acercarse con un cabezazo de Guido Carrillo que se fue por encima del travesaño, tras un córner desde la derecha. Más tarde, Ezequiel Piovi probó desde afuera del área luego de otra pelota parada, mientras que Ramón Sosa tuvo dos aproximaciones para el equipo brasileño, sin demasiado peligro para Fernando Muslera.
La ocasión más clara antes del descanso fue para Palmeiras, cuando Evangelista desbordó por la izquierda y envió una pelota al área que terminó desviándose en Marcos Rojo. El defensor estuvo cerca de convertir en contra, pero el remate pegó en el palo y Estudiantes se salvó. Así, después de una primera mitad con pocas emociones y mucha disputa en la mitad de la cancha, ambos equipos se fueron al vestuario con el marcador en cero.
El golpe llegó a los siete minutos del complemento, cuando Palmeiras armó una buena jugada por la izquierda que derivó en un centro al área de Arthur Gabriel para Jhon Arias que peinó la pelota y permitió la llegada de Ramón Sosa, que definió de primera y venció a Muslera para establecer el 1-0. El Pincha reaccionó rápidamente y estuvo cerca de empatarlo con una chilena de Carrillo, pero el arquero Carlos Miguel respondió con una buena intervención.
Con el resultado en contra, Estudiantes adelantó sus líneas y empezó a acumular futbolistas en campo rival. Los ingresos de Edwuin Cetré y Eric Meza buscaron darle mayor profundidad por las bandas, mientras Palmeiras se replegó y apostó a salir de contraataque. A los 74 minutos, Carlos Miguel volvió a ser determinante al tapar un cabezazo de Cetré, y diez minutos después los hinchas del Pincha llegaron a gritar un gol cuando Tomás Palacios sacudió la red, aunque la pelota pasó pegada al palo por el lado externo del arco.
Estudiantes insistió hasta el final, pero no encontró la manera de superar al arquero brasileño ni de quebrar la defensa del Verdao. En tiempo de descuento, Muslera evitó el segundo tanto al cortar un centro que tenía como destino a Andreas Pereira. El 1-0 le alcanzó al conjunto de Abel Ferreira para consagrarse campeón de América en Montevideo y dejar al Pincha sin la posibilidad de conquistar su quinta Libertadores.
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