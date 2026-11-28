Con el resultado en contra, Estudiantes adelantó sus líneas y empezó a acumular futbolistas en campo rival. Los ingresos de Edwuin Cetré y Eric Meza buscaron darle mayor profundidad por las bandas, mientras Palmeiras se replegó y apostó a salir de contraataque. A los 74 minutos, Carlos Miguel volvió a ser determinante al tapar un cabezazo de Cetré, y diez minutos después los hinchas del Pincha llegaron a gritar un gol cuando Tomás Palacios sacudió la red, aunque la pelota pasó pegada al palo por el lado externo del arco.

Estudiantes insistió hasta el final, pero no encontró la manera de superar al arquero brasileño ni de quebrar la defensa del Verdao. En tiempo de descuento, Muslera evitó el segundo tanto al cortar un centro que tenía como destino a Andreas Pereira. El 1-0 le alcanzó al conjunto de Abel Ferreira para consagrarse campeón de América en Montevideo y dejar al Pincha sin la posibilidad de conquistar su quinta Libertadores.

El resumen de Palmeiras 1-0 Estudiantes