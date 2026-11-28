El delantero argentino coronó una gran jugada colectiva para marcar el 3-1, en un partido que el equipo de Diego Simeone terminó sufriendo y ganó por 3-2 para acercarse al líder Barcelona.
Julián Álvarez fue nuevamente protagonista en Atlético de Madrid y marcó un golazo en la victoria por 3-2 ante Elche, por la fecha 14 de La Liga. El argentino apareció a los 41 minutos del primer tiempo, cuando el conjunto de Diego Simeone atravesaba un momento complicado y el local buscaba el empate. Tras una gran combinación colectiva con Álex Baena, controló la pelota con la derecha y definió de zurda, con un remate cruzado para establecer el 3-1. Fue su segundo tanto en el campeonato español.
El Atlético había comenzado el encuentro con mucha contundencia y se puso 2-0 en apenas siete minutos. Griezmann abrió el marcador de penal a los cinco y, dos minutos después, Kang-in Lee aprovechó una recuperación alta para ampliar la diferencia. Sin embargo, Elche reaccionó y descontó a los 26, cuando Martim Neto capitalizó un error en la salida de Marc Pubill y venció a Jan Oblak con una definición junto al palo.
El gol de Julián parecía darle tranquilidad al equipo madrileño, pero Elche volvió a meterse en partido apenas iniciado el complemento. Buda Sangaré sacó un potente remate que se desvió en Dávid Hancko y terminó dentro del arco de Oblak para poner el 3-2. A partir de allí, el conjunto local adelantó sus líneas y buscó la igualdad, mientras Simeone movió el banco para sostener la ventaja y administrar las cargas.
Atlético resistió hasta el final y encontró en Oblak una respuesta clave para conservar los tres puntos, especialmente a los 81 minutos, cuando el arquero esloveno evitó el empate ante un remate de Grady Diangana. Con este resultado, el equipo del Cholo consiguió su sexta victoria consecutiva como visitante en La Liga y llegó a los 34 puntos, por lo que quedó a dos del líder Barcelona, que todavía debe jugar su partido de la fecha. Julián, por su parte, volvió a convertir luego de su gol por Champions League en la semana.
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