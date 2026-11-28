El gol de Julián Álvarez en el triunfo del Colchonero

LA ARAÑA ESTÁ VOLVIENDO A SU MEJOR NIVEL: Julián Álvarez marcó en el triunfo 3-2 de Atlético de Madrid contra Elche por la fecha 14 de #LaLiga. https://t.co/aTFsinDMWs — SportsCenter (@SC_ESPN) November 28, 2026

Atlético resistió hasta el final y encontró en Oblak una respuesta clave para conservar los tres puntos, especialmente a los 81 minutos, cuando el arquero esloveno evitó el empate ante un remate de Grady Diangana. Con este resultado, el equipo del Cholo consiguió su sexta victoria consecutiva como visitante en La Liga y llegó a los 34 puntos, por lo que quedó a dos del líder Barcelona, que todavía debe jugar su partido de la fecha. Julián, por su parte, volvió a convertir luego de su gol por Champions League en la semana.