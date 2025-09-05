Brasil, Uruguay y Colombia también golearon 3 a 0 y Paraguay clasificó al Mundial

Brasil venció por 3 a 0 a Chile en el Maracaná. Estevao (38 minutos), Lucas Paquetá (72) y Bruno Guimarães (76) anotaron para la Canarinha, que quedó segunda en la clasificación de cara a la última fecha, mientras que La Roja quedó última y sigue profundizando su crisis: podría terminar en el último lugar.

Uruguay goleó 3 a 0 a Perú y sacó boleto al Mundial: está tercero, a uno de Brasil. En el Estadio Centenario, el equipo de Marcelo Bielsa se floreó y aplastó a la Bicolor con goles de Rodrigo Aguirre, Giorgian De Arrascaeta y Federico Viñas, un triunfo sin atenuantes que también dejó sin chances a los dirigidos por Fossati de meterse en la Copa del Mundo.

Por su parte, Colombia se impuso de local a Bolivia por 3 a 0 y aseguró su clasificación al Mundial 2026 a falta de una fecha para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. El equipo de Néstor Lorenzo necesitaba solo un empate para concretar el objetivo, pero goleó con los tantos de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juanfer Quintero. Bolivia tiene una vida más: debe ganar en la última y que no lo haga Venezuela para lograr un lugar en el Repechaje.

Por su parte, ¡Paraguay se clasificó al Mundial 2026 y volverá a jugar la máxima cita desde Sudáfrica 2010! Tras empatar 0-0 con Ecuador en el Defensores del Chaco, la Albirroja volverá al certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Gran logro de Gustavo Alfaro...

Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay clasificaron al Mundial 2026. Venezuela, que tiene 18 puntos y recibirá a Colombia, y Bolivia, que tiene 17 y enfrentará a Brasil en su casa, definirán en la última jornada cuál de los dos accederá al repechaje para tener la posibilidad de clasificar a la máxima cita.