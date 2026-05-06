Brey se lesionó en Boca, Javi García volvió al arco después de dos años y podría atajar en la Libertadores





Claudio Úbeda reaccionó rápido y mandó a calentar al jugador siempre presente entre los suplentes. Ahora sí, guantes bien puestos y a bancar lo que arrancó siendo un cotejo en desventaja para el conjunto argentino. Aquel que siempre estuvo y quiso estar en Boca desde las Inferiores, donde debutó en 2008, que se fue a Tigre y a Racing pero que volvió a pesar de saber que no sería el arquero titular. Desde su regreso definitivo al club en 2020, aguantó los trapos y estuvo desde entonces presente en los entrenamientos con la certeza de que iba a ser la tercera opción.

javi garcía

Tuvo partidos esporádicos. ¿El último? Hace poco más de dos años, el 10 de marzo de 2024, cuando fue el arquero frente a Racing por la Copa de la Liga Profesional, en lo que fue triunfo xeneize por 4-2. En ese entonces era el recambio de Sergio 'Chiquito' Romero, quien había atravesaba una inflamación y le cedió el lugar. Para su mala suerte, en el segundo tiempo del partido se lastimó y fue el propio Brey quien saltó a la cancha, como tercera opción.

Javier García volvió a atajar en Boca El tercer arquero del Xeneize le tapó un mano a mano a Tito Villalba.

A pesar del gol de Héctor Villalba para el 1-0 del triunfo para los ecuatorianos, García no desperdició su oportunidad, de las pocas, para lucirse y alzar el famoso "acá estoy". En el minuto 94, sobre el final del partido, el autor del primer tanto se fue solo hacia al arco argentino, envalentonado con un doblete y el segundo grito de la noche. No pudo: García salió a achicar y le tapó un mano a mano casi imposible.



Ahora, resta la espera de los estudios que le realizarán este miércoles a Leandro Brey, también clave para Claudio Úbeda en los playoffs del Torneo Apertura. Mientras la dirigencia se pone en marcha para traer otra opción para mitad de año, Javier García dice presente.