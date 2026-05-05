¿De la Premier a Boca? Navarro Montoya pidió al Dibu Martínez para ganar la Libertadores

Sin título-1.jpg Dibu Martinez, arquero de la Selección Argentina.

Y parece que fue un mensaje directo para Juan Román Riquelme y Claudio Úbeda: "Me siento a tomar un café con él, le pregunto qué va a ser de su vida, qué va a hacer, porque hace muchos años está en Europa. Su mujer es portuguesa, vive hace muchos años en Inglaterra. Tiene una vida armada allá en Inglaterra, pero le pregunto... Si está el desafío, yo le propongo venir a Boca”.

El argentino está en las semifinales de la Europa League con los Villanos (perdió 1-0 la ida con Nottingham Forest y definirá la clasificación este jueves) y luego tendrá la cabeza puesta en el objetivo de repetir el bicampeonato con la celeste y blanca. Tiene contrato vigente con su club hasta 2029 y se espera que varios equipos importantes levanten la mano por él; tal y como sucedió en el mercado pasado, cuando estuvo a un paso de defender el arco del Manchester United.

Sin embargo, Boca tiene las de perder. Dibu tuvo una prueba en las Inferiores del Xeneize, lo rechazaron y fue Independiente el que apostó por su capacidad. Eso lo tiene claro y ya prometió: "Mi vuelta es muy difícil por los objetivos que quiero cumplir, pero nunca se sabe. No jugaría ni para Boca, ni para River, ni ningún otro club en Argentina. Solo en el Rojo”.