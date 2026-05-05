¿De la Premier a Boca? Navarro Montoya pidió al Dibu Martínez para ganar la Libertadores

El histórico arquero xeneize no dudó en poner de candidato al campeón del mundo con la Selección Argentina para dar pelea en el torneo continental, con un estratégico plan.
No hay dudas de que Emiliano Martínez es uno de los mejores arqueros que pasaron por la Selección Argentina y, por eso, lleva bien puesto el parche de campeón del mundo. Pero, a pesar de su gran talento bajo los tres palos, no proyectó su carrera más allá del Aston Villa. Carlos Navarro Montoya, experto en su puesto, le reclamó un cambio, un destino y un plan: ir a Boca para ganar la Libertadores.
A pesar de que Leandro Brey defiende correctamente el arco xeneize para cubrir la titularidad que perdió Agustín Marchesín por su grave lesión ligamentaria, Boca buscará suplirlo a mediano plazo por alguien con jerarquía. El 'Mono' lo sabe y sus multicampeonatos con el club le dan palabra de autoridad.
Y parece que fue un mensaje directo para Juan Román Riquelme y Claudio Úbeda: "Me siento a tomar un café con él, le pregunto qué va a ser de su vida, qué va a hacer, porque hace muchos años está en Europa. Su mujer es portuguesa, vive hace muchos años en Inglaterra. Tiene una vida armada allá en Inglaterra, pero le pregunto... Si está el desafío, yo le propongo venir a Boca”.
El argentino está en las semifinales de la Europa League con los Villanos (perdió 1-0 la ida con Nottingham Forest y definirá la clasificación este jueves) y luego tendrá la cabeza puesta en el objetivo de repetir el bicampeonato con la celeste y blanca. Tiene contrato vigente con su club hasta 2029 y se espera que varios equipos importantes levanten la mano por él; tal y como sucedió en el mercado pasado, cuando estuvo a un paso de defender el arco del Manchester United.
Sin embargo, Boca tiene las de perder. Dibu tuvo una prueba en las Inferiores del Xeneize, lo rechazaron y fue Independiente el que apostó por su capacidad. Eso lo tiene claro y ya prometió: "Mi vuelta es muy difícil por los objetivos que quiero cumplir, pero nunca se sabe. No jugaría ni para Boca, ni para River, ni ningún otro club en Argentina. Solo en el Rojo”.
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