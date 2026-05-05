Copa Libertadores: Boca cayó ante Barcelona y comprometió su clasificación

El encuentro estuvo condicionado desde el primer tiempo por dos expulsiones. Santiago Ascacíbar vio la roja directa tras una agresión a Milton Céliz que fue revisada por el VAR, en una acción que dejó al equipo con diez y alteró el planteo inicial. Sobre el cierre de esa etapa, el local también se quedó con uno menos por la expulsión del propio Céliz por un codazo a Paredes, en una decisión que emparejó el desarrollo.