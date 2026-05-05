Copa Libertadores: Boca cayó ante Barcelona y comprometió su clasificación

El Xeneize perdió 1 a 0 con el equipo ecuatoriano en Guayaquil en un partido marcado por expulsiones, lesiones y una contra letal que definió el resultado.
Boca sufrió su segunda derrota al hilo en la Copa Libertadores al caer 1 a 0 con Barcelona en Guayaquil y complicó seriamente su situación en el grupo de la Copa Libertadores. El único gol llegó en el segundo tiempo tras una contra letal que definió Héctor Villalba. El equipo de Claudio Úbeda no logró aprovechar sus momentos y se fue con las manos vacías en una noche complicada que terminó con el peor desenlace.
Boca (6) podría quedar tercero en su grupo si Cruzeiro (6) y Universidad Católica (6) empatan en el encuentro entre ambos a jugarse este miércoles en Chile. Y, si hay un ganador, quedará segundo solamente por diferencia de gol. Está obligado a ganarles a ambos en las últimas dos jornadas en La Bombonera para no complicar más su futuro.
El encuentro estuvo condicionado desde el primer tiempo por dos expulsiones. Santiago Ascacíbar vio la roja directa tras una agresión a Milton Céliz que fue revisada por el VAR, en una acción que dejó al equipo con diez y alteró el planteo inicial. Sobre el cierre de esa etapa, el local también se quedó con uno menos por la expulsión del propio Céliz por un codazo a Paredes, en una decisión que emparejó el desarrollo.
A ese contexto se sumó la lesión de Leandro Brey, quien debió salir tras un fuerte golpe dentro del área. El arquero fue reemplazado por Javier García, que volvió a sumar minutos oficiales tras un largo tiempo sin actividad. La situación encendió alarmas en Boca, que ya venía afectado por problemas físicos en ese puesto.
En el complemento, el partido se volvió más abierto, pero fue Barcelona el que golpeó en el momento justo. A los 28 minutos, Villalba culminó una contra rápida y marcó el único tanto de la noche. Boca intentó reaccionar en el tramo final, generó algunas chances aisladas, pero no logró quebrar el cero y se fue con las manos vacías de Ecuador.
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