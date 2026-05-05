Nicolás Valentini, de ser clave en Boca a descender de la Serie A

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Fugaz por Fiorentina, sin vestir la camiseta pasó inmediatamente a préstamo al Hellas Verona en febrero de 2025 con el objetivo de sumar minutos. Y lo logró: se ganó la titularidad bajo el mando de Paolo Zanetti y fue clave para salvar al equipo del descenso en la temporada pasada. Su rendimiento encaminó la renovación con una opción de compra de 3.5 millones de euros por el 50% del pase.



La ilusión se cayó rápido a causa de una lesión en el músculo flexor de su pierna que lo marginó durante agosto y septiembre para suspender su continuidad una vez recuperado. No logró readaptarse y perdió minutos: jugó apenas 19 partidos de 37 posibles entre la Serie A y la Copa Italia. Lo pagó caro y el conjunto italiano también; ahora, ambos deberán militar en la Serie B y volver lo más rápido posible a la Primera División. Pero, ¿Valentini se quedará a dar pelea o saldrá a buscar club?