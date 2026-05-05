Nicolás Valentini, de ser clave en Boca a descender de la Serie A

Después de haberse ido por la puerta de atrás del Xeneize, el defensor no tuvo un buen recorrido: pasó por Fiorentina, se fue al Hellas Verona y, sin jugar demasiados partidos, descendió a la Serie B de Italia.
Nicolás Valentini no tuvo la mejor continuidad en su carrera después de lo que fue su polémica salida de Boca, donde, por un desacuerdo contractual, fue "colgado "del equipo y no jugó por varios meses. Eligió dar el salto a Europa, sin vivir la experiencia que unos pocos disfrutan gracias a este traspaso: se fue a Fiorentina en una etapa casi desapercibida y luego al Hellas Verona: un año y medio después, el equipo no pudo mantenerse en la Serie A y descendió.
"Cobraba 300.000 pesos por mes. Yo siempre estuve predispuesto para renovar, di muchas alternativas. Del otro lado no tenían la misma intención, sino hubiera vuelto a firmar.", contó sin tapujos recientemente sobre la difícil situación que le tocó vivir en el club argentino durante ocho meses sin jugar y que culminó con su salida en condición de jugador libre.
Fugaz por Fiorentina, sin vestir la camiseta pasó inmediatamente a préstamo al Hellas Verona en febrero de 2025 con el objetivo de sumar minutos. Y lo logró: se ganó la titularidad bajo el mando de Paolo Zanetti y fue clave para salvar al equipo del descenso en la temporada pasada. Su rendimiento encaminó la renovación con una opción de compra de 3.5 millones de euros por el 50% del pase.
La ilusión se cayó rápido a causa de una lesión en el músculo flexor de su pierna que lo marginó durante agosto y septiembre para suspender su continuidad una vez recuperado. No logró readaptarse y perdió minutos: jugó apenas 19 partidos de 37 posibles entre la Serie A y la Copa Italia. Lo pagó caro y el conjunto italiano también; ahora, ambos deberán militar en la Serie B y volver lo más rápido posible a la Primera División. Pero, ¿Valentini se quedará a dar pelea o saldrá a buscar club?
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