Claudio Úbeda: el mensaje a Ascacíbar por la roja y confianza plena en La Bombonera

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Cuando le preguntaron por las tarjetas rojas que se vieron en el partido, Úbeda marcó su postura: “No tengo reproches con las expulsiones de Ascacíbar y Céliz. Por nuestro lado, son cosas que hay que evitar. Si hubiéramos tenido los once jugadores en el campo, el resultado era otro”.

Por último, el DT proyectó las dos fechas que quedan en la fase de grupos. “Confiamos plenamente en cómo jugar en nuestra cancha. "Sabemos lo que implica jugar los dos partidos en La Bombonera y confiamos plenamente en que lo vamos a hacer bien”. concluyó.

El próximo partido del Xeneize será este sábado ante Huracán en la Bombonera, por los octavos de final del Torneo Apertura. Por Libertadores, su siguiente encuentro será de local contra Cruzeiro, un partido clave en las aspiraciones del equipo de avanzar a los octavos de final.