Claudio Úbeda: el mensaje a Ascacíbar por la roja y confianza plena en La Bombonera

Tras la derrota con Barcelona de Ecuador en un partido bravo de visitante, el entrenador de Boca habló de todo con optimismo en enderezar el rumbo en el certamen copero.
Boca perdió 1 a 0 con Barcelona de Ecuador en un partido bravo de visitante marcado por las expulsiones de Santiago Ascacíbar (33 minutos) y Milton Celiz (en tiempo de descuento del primer tiempo) y complicó su campaña, quedando sin margen de error para los últimos dos duelos de local con Cruzeiro y Universidad Católica. Tras el encuentro en Guayaquil, Claudio Úbeda mandó un mensaje interno por las rojas y transmitió confianza en La Bombonera.
“Cuando generamos situaciones y no podemos convertir, obviamente nos da bronca por no poder concretar. Más allá de las dificultades del campo de juego y las expulsiones, creo que tuvimos chances para convertir y lamentablemente no tocó. Eso es lo que más angustia me da”, analizó el entrenador.
Luego, sobre el estado del campo de juego por la lluvia, el técnico dijo: “Sabíamos de antemano que la cancha no iba a estar buena. Había mucha agua y no se podía jugar por lo bajo. Ni siquiera pudimos salir a hacer la entrada en calor en el campo de juego como es habitual”.
Cuando le preguntaron por las tarjetas rojas que se vieron en el partido, Úbeda marcó su postura: “No tengo reproches con las expulsiones de Ascacíbar y Céliz. Por nuestro lado, son cosas que hay que evitar. Si hubiéramos tenido los once jugadores en el campo, el resultado era otro”.
Por último, el DT proyectó las dos fechas que quedan en la fase de grupos. “Confiamos plenamente en cómo jugar en nuestra cancha. "Sabemos lo que implica jugar los dos partidos en La Bombonera y confiamos plenamente en que lo vamos a hacer bien”. concluyó.
El próximo partido del Xeneize será este sábado ante Huracán en la Bombonera, por los octavos de final del Torneo Apertura. Por Libertadores, su siguiente encuentro será de local contra Cruzeiro, un partido clave en las aspiraciones del equipo de avanzar a los octavos de final.
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