Bruno Zuculini: "Fue un buen fin de semana para River"

"Sin dudas que fue un buen fin de semana para nosotros y no valía de nada si no ganábamos. No nos cambia nada, sabemos cómo tenemos que manejarnos y no desviarnos en la siete fechas que quedan", señaló Zuculini en conferencia de prensa a propósito de la derrota de Boca con Vélez y el empate de Lanús y Talleres que les permitió sacar más ventaja como punteros.

Zuculini fue el autor del primer gol con un gran remate de media distancia que pegó en el travesaño y traspasó la línea: "No pude ver el gol aún, no lo vi en el momento, el árbitro (Patricio Loustau) me hizo dudar, pero por lo que me dijeron fue lindo e importante porque nos hizo jugar más tranquilos. Ayudó para obtener los tres puntos", declaró.

Por su parte, Agustín Palavecino, quien recibió el reconocimiento de los hinchas "millonarios" por primera vez tras ser el jugador más destacado en el triunfo, aseguró que "la figura fue el equipo".

"Nos enfrentamos a un rival muy difícil y la verdad que hicimos un gran partido desde el principio hasta el final como para llevarnos la victoria", explicó el exfutbolista de Platense y Deportivo Cali, de Colombia.

"Por eso no considero que yo me haya destacado por encima de los demás, sino que la figura fue el equipo", añadió.

Su participación en la definición del encuentro fue clave cuando apenas se habían disputado una docena de minutos del segundo tiempo con River arriba 1 a 0 en el marcador y él le metió un pase entre líneas a Braian Romero para que éste asistiera a un Julián Álvarez, que sin marcas, llegó a la segunda conquista.

"Sinceramente a Julián no lo había visto cuando me pegó el grito de que picaba y por eso le di el pase a Romero, que después resolvió muy bien habilitándolo", confió con su proverbial modestia el volante que promediando el complemento y con el marcador ya 3-0 fue reemplazado por el colombiano Jorge Carrascal para ganarse la primera ovación en el estadio Monumental y un efusivo reconocimiento posterior del técnico Marcelo Gallardo.

Palavecino fue justamente una apuesta del "Muñeco" Gallardo, que tuvo un buen arranque cuando llegó al club a principios de este año, luego decayó en su rendimiento y ahora está recuperando ese nivel por el que el entrenador riverplatense se fijó en él.

River venció a Argentinos 3-0 para alcanzar su octava victoria consecutiva en la Liga Profesional de Fútbol que lo tiene como líder con 42 puntos con nueve de diferencia sobre el escolta Talleres de Córdoba.