"Cabeza en alto": el mensaje de apoyo de Messi a los pibes de la Sub 20 de Argentina

La Pulga, que viene de convertir un hat-trick con Inter Miami ante Nashville por la MLS, estuvo prendido al compromiso de los pibes y, luego de la derrota, les dedicó unas palabras en las redes sociales. "¡¡Cabeza en alto, muchachos!! Hicieron un torneo impresionante y, aunque todos queríamos verlos levantar la Copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón", escribió Leo en sus historias de Instagram.

Días atrás, luego del triunfazo sobre Colombia en semis, había manifestado su alegría al postear: "¡¡VAMOSSS, A LA FINAL!! Felicitaciones a todos". Y luego dio un mensaje personalizado a Mateo Silvetti, autor del gol y su compañero en Inter Miami: "¡Grande @toto.silvetti!".

Por su parte, Diego Placente, entrenador de la Sub 20, expresó en conferencia de prensa: "Se nos complicó al principio, por ahí los nervios de la final. Y un error al principio nos costó el gol. Ellos son un equipo que en ventaja se ponen bien atrás, por ahí sin la posesión pero son ágiles para salir y contragolpear, nos costó y cuando nos metimos en partido ya íbamos 2-0".

Y el técnico concluyó sobre la participación de sus dirigidos en el Mundial de Chile: "Apoyarlos, están tristes. Todo lo que les diga no lo escuchan. Estoy contento, sabemos lo que hicieron, lo que fue el torneo para ellos. Felicitarlos. Se gana y se pierde".