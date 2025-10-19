Conmovedor homenaje de Rosario Central a Miguel Ángel Russo con la emoción de Ángel Di María

En la previa del duelo con Platense, con las cenizas del DT en medio del Gigante de Arroyito, el Canalla despidió a uno de sus máximos ídolos.
Rosario Central y Miguel Ángel Russo forjaron una hermosa e increíble historia de cinco etapas, donde el entrenador se convirtió en leyenda del club. Por eso, el fallecimiento de Miguel partió el alma de todos los hinchas del Canalla y el club rosarino le realizó un conmovedor homenaje, este domingo en la previa del duelo con Platense, que emocionó a Ángel Di María y al Kily González al punto que casi se largan a llorar.
Los jugadores de Rosario Central salieron al campo del Gigante de Arroyito con una remera con la cara de Russo y también jugaron el partido con la camiseta titular con una estampa del DT con la Copa de la Liga 2023, la importante estrella que consiguió el técnico en el club rosarino.
Por otro lado, hubo distintas banderas en las tribunas del estadio, con frases como "Gracias Miguelo". Su familia estuvo presente y entró a la cancha con una urna con parte de las cenizas de Russo. Por un pedido expreso suyo, el Estadio Gigante de Arroyito es uno de los estadios donde quiso que se esparcieran sus restos.
"Vení, vení. Cantá conmigo que un amigo vas a encontrar. Que de la mano de Miguel Russo todos la vuelta vamos a dar", se escuchó desde los cuatro costados ante una lluvia de aplausos. Además, se pasó un video con los mejores momentos de Miguel en el club bajo la atenta mirada de los hinchas que lagrimearon como Ángel Di María, a quien se lo vio muy emocionado, y el Kily González, DT de Platense, que tampoco pudo contener el llanto.
comentar