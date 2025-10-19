Conmovedor homenaje de Rosario Central a Miguel Ángel Russo con la emoción de Ángel Di María

Los jugadores de Rosario Central salieron al campo del Gigante de Arroyito con una remera con la cara de Russo y también jugaron el partido con la camiseta titular con una estampa del DT con la Copa de la Liga 2023, la importante estrella que consiguió el técnico en el club rosarino.

Por otro lado, hubo distintas banderas en las tribunas del estadio, con frases como "Gracias Miguelo". Su familia estuvo presente y entró a la cancha con una urna con parte de las cenizas de Russo. Por un pedido expreso suyo, el Estadio Gigante de Arroyito es uno de los estadios donde quiso que se esparcieran sus restos.

"Vení, vení. Cantá conmigo que un amigo vas a encontrar. Que de la mano de Miguel Russo todos la vuelta vamos a dar", se escuchó desde los cuatro costados ante una lluvia de aplausos. Además, se pasó un video con los mejores momentos de Miguel en el club bajo la atenta mirada de los hinchas que lagrimearon como Ángel Di María, a quien se lo vio muy emocionado, y el Kily González, DT de Platense, que tampoco pudo contener el llanto.

Todos los videos del emotivo homenaje de Rosario Central a Miguel Ángel Russo

Embed El homenaje de Rosario Central para Miguel Ángel Russo. pic.twitter.com/xMpP2eSKPi — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 19, 2025

Embed CON UNA REMERA DE MIGUEL RUSSO Así salieron los jugadores de Rosario Central al Gigante de Arroyito#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Hw8V0A37jw — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 19, 2025

Embed UN HOMENAJE GIGANTE COMO MIGUELO Familiares, jugadores, ex jugadores, hinchas, todos emocionados recordando a Russo#LPFxTNTSports pic.twitter.com/20206oPYTT — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 19, 2025

Embed El Kily González no pudo contener sus lágrimas en el homenaje a Miguel Russo en el Gigante de Arroyito#LPFxTNTSports pic.twitter.com/zh0D0Qb8Tu — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 19, 2025