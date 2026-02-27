Carlos Izquierdoz, capitán y figura de Lanús: "Hay que ser valiente para hacer historia"

"Terminamos más enteros nosotros que ellos, pese a que corrimos atrás de la pelota todo el partido. Ya se veía que se estaban acalambrando. Nos dimos el gusto y dimos la vuelta en el Maracaná", inició Izquierdoz, quien se terminó de ganar un lugar entre los grandes ídolos del club del Sur.

"Queríamos dar la vuelta olímpica acá, porque esto va a quedar en el recuerdo de nuestra gente y por el resto de nuestra vida. Les decía a los muchachos, hay que ser valiente para hacer historia, y hoy lo hicimos. Este club la viene remando desde muy abajo, año tras año de gente comprometida. Los que vienen desde afuera se ponen la camiseta y entienden lo que son los valores del club y por eso hoy recolectamos los frutos de tanto trabajo", destacó.

Izquierdoz se formó como jugador en Lanús y estuvo y fue fundamental en tres de los cuatro títulos internacionales del club: Sudamericana 2013, Sudamericana 2025 y esta Recopa 2026. Solamente no estuvo en la Copa Conmebol 1996, cuando tenía apenas ocho años de vida.