Histórico: Lanús campeón de la Recopa Sudamericana frente a Flamengo en el Maracaná

Tras ganar 1 a 0 en la ida en La Fortaleza, el Granate le ganó 3 a 2 al Mengao en el alargue y escribió una página dorada en su historia en Río de Janeiro.

Histórico: Lanús se consagró campeón de la Recopa Sudamericana 2026 frente a Flamengo en el Maracaná. Tras ganar 1 a 0 en la ida en La Fortaleza, donde pudo ser una diferencia mayor, el Granate le ganó 3 a 2 al Mengao en el alargue y escribió una página dorada en su historia en Río de Janeiro.

El equipo de Mauricio Pellegrino hizo el partido perfecto que tenía que hacer con uno de los equipos más poderosos y exitosos del continente de la última década, que ganó tres de las últimas siete Copas Libertadores y su plantel vale una fortuna.

El conjunto argentino defendió con orden e intensidad al punto que las dos veces que le marcaron fue de penal y aprovechó las pocas situaciones que tuvo para meterle tres al Fla en el Maracaná. De hecho, Rodrigo Castillo abrió el marcador a los 29 minutos sacando provecho de un pase corto hacía atrás de Aryton Lucas y una resbalada de Agustín Rossi.

El poderoso local empató el partido a los 37 minutos de juego con un tanto de Giorgian de Arrascaeta de penal, después de una clara mano de Ramiro Carrera para evitar un centro al área. Y, a cinco minutos del final, Jorge Frello, también desde los doce pasos, puso el 2-1 en el marcador, igualó la serie y mandó al alargue la definición.

Una pena porque si bien Flamengo dominó el balón, Lanús se defendió casi todo el partido sin sufrir en una masterclass de Mauricio Pellegrino. También, Nahuel Losada, arquero del Granate, estuvo firme en las pocas veces que su equipo lo necesitó en el partido.

De todas maneras, el alargue hizo más épica la consagración de Lanús: con un enorme cabezazo de José María Canale (a los 118 minutos) y una enorme jugada individual de Dylan Aquino (a los 122') el equipo argentino dio vuelta el resultado en el Maracaná y desató la locura de los granates presentes en la noche lluviosa de Río de Janeiro. ¡Salud, campeón!

