Carlos Tevez: "Salió el Boca que queremos todos"

"El partido de hoy era más psicológico que otra cosa y tenía que salir el espíritu. Creo que salió el Boca que todos queremos. Sabíamos que teníamos que salir a presionar y no a esperar, por eso lo logramos", manifestó Carlitos tras la victoria de Boca con goles de Eduardo Salvio y Sebastián Villa desde el punto de penal.

En cuanto al rendimiento del equipo, Tevez sostuvo que Boca "tiene que buscar el equilibrio" ya que en los últimos partidos no mostró su mejor funcionamiento, aunque aseguró que "ni cuando se perdió con Racing éramos los peores, ni ahora los mejores".

⚽ De penal, logró el gol de la clasificación: Sebastián Villa marcó el 2⃣-0⃣ para @BocaJrsOficial, que así dio vuelta la serie y se metió en semifinales de la #Libertadores. pic.twitter.com/ytjBYxHijK — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 24, 2020

En tanto, el capitán agregó: "por cómo veo a mis compañeros, este es el Boca que todos queremos. Tenemos que buscar el equilibrio para que todos los partidos sean iguales y vamos a llegar lejos".

Por último, con respecto al penal que ejecutó Villa a los 60 minutos tras la falta que Lisandro López le cometió al Toto Salvio en el costado izquierdo del área, Carlos Tevez explicó porqué le cedió el tiro al colombiano: "Ayer patee tres penales y los tres me los atajó Esteban Andrada y hoy cuando Seba me lo pidió, él estaba mas confiado, entonces me parecio justo que lo patee. Creo que se dio así".

Con este resultado, Boca enfrentará a Santos de Brasil en la próxima fase de la Copa Libertadores por un lugar en la final. El partido de ida se disputará el miércoles 6 de enero desde las 19.15 en La Bombonera, mientras que la vuelta será el 13 de enero, al mismo horario, en Vila Belmiro.