Mundial 2026: Ghana protestó ante Canadá por negarle la visa a Thomas Partey

Además, las autoridades adelantaron que agotarán todas las instancias diplomáticas, legales y administrativas disponibles para intentar que Partey pueda incorporarse al seleccionado durante la competencia.

“Ghana envió una nota oficial de protesta” a Canadá para solicitar la revocación de esta “desafortunada decisión”, explicó el ministro de Asuntos Exteriores, Sam Okudzeto Ablakwa, quien inició gestiones urgentes para destrabar el conflicto antes del estreno mundialista.

El proceso judicial que enfrenta Partey

En el plano judicial, el exjugador del Arsenal se declaró inocente de siete cargos de violación y uno de agresión sexual vinculados a denuncias realizadas por cuatro mujeres entre 2020 y 2022.

Aunque no podrá estar presente en el encuentro ante Panamá, Ghana confía en que Partey pueda disputar los siguientes compromisos del Grupo L frente a Inglaterra y Croacia, ya que ambos partidos se jugarán en Estados Unidos.

Por su parte, el servicio de inmigración canadiense defendió la decisión y aseguró que aplica las normas de admisión “de manera uniforme y sin excepción”, independientemente de la nacionalidad, el perfil o el rol en el torneo.

La postura contrasta con la adoptada por las autoridades estadounidenses, que reconocieron estar al tanto del proceso judicial abierto contra el futbolista, pero igualmente le otorgaron el visado al considerar que “no fue declarado culpable de ningún delito”.