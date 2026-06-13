Mundial 2026: Ghana protestó ante Canadá por negarle la visa a Thomas Partey

El mediocampista se perderá el debut ante Panamá porque las autoridades migratorias tuvieron en cuenta el juicio por violación que afrontará en 2027.
La previa del Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo de polémica. El Gobierno de Ghana presentó una protesta formal ante Canadá luego de que las autoridades migratorias de ese país le negaran la visa de ingreso al futbolista Thomas Partey, quien se perderá el debut de su selección frente a Panamá el próximo 17 de junio en Toronto.
La decisión fue adoptada por las autoridades canadienses tras evaluar la situación judicial del mediocampista de 32 años, actualmente jugador del Villarreal de España. Partey afrontará en 2027 un juicio en el Reino Unido por varias denuncias de abuso sexual, aunque hasta el momento no recibió ninguna condena.
Desde el Ministerio de Exteriores de Ghana cuestionaron la medida y remarcaron que el futbolista mantiene intacto su derecho a la presunción de inocencia. En un comunicado oficial, la cancillería sostuvo que la decisión se apoyó en acusaciones que todavía no fueron validadas por los tribunales.
El gobierno africano manifestó su rechazo a la postura adoptada por Ottawa y reclamó que se revierta la prohibición de ingreso. Según el comunicado oficial, basarse en cargos pendientes de resolución judicial plantea “cuestiones fundamentales de equidad y proporcionalidad”.
Además, las autoridades adelantaron que agotarán todas las instancias diplomáticas, legales y administrativas disponibles para intentar que Partey pueda incorporarse al seleccionado durante la competencia.
“Ghana envió una nota oficial de protesta” a Canadá para solicitar la revocación de esta “desafortunada decisión”, explicó el ministro de Asuntos Exteriores, Sam Okudzeto Ablakwa, quien inició gestiones urgentes para destrabar el conflicto antes del estreno mundialista.
En el plano judicial, el exjugador del Arsenal se declaró inocente de siete cargos de violación y uno de agresión sexual vinculados a denuncias realizadas por cuatro mujeres entre 2020 y 2022.
Aunque no podrá estar presente en el encuentro ante Panamá, Ghana confía en que Partey pueda disputar los siguientes compromisos del Grupo L frente a Inglaterra y Croacia, ya que ambos partidos se jugarán en Estados Unidos.
Por su parte, el servicio de inmigración canadiense defendió la decisión y aseguró que aplica las normas de admisión “de manera uniforme y sin excepción”, independientemente de la nacionalidad, el perfil o el rol en el torneo.
La postura contrasta con la adoptada por las autoridades estadounidenses, que reconocieron estar al tanto del proceso judicial abierto contra el futbolista, pero igualmente le otorgaron el visado al considerar que “no fue declarado culpable de ningún delito”.
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