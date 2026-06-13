Mundial 2026: las dudas de Scaloni para definir el once de Argentina ante Argelia

La Selección Argentina ajusta los últimos detalles para su debut en el Mundial 2026 frente a Argelia y Lionel Scaloni todavía mantiene dos incógnitas importantes en la formación titular: la composición de la defensa tras la lesión de Nicolás Tagliafico y la elección del centrodelantero.
DILa Selección Argentina ajusta los últimos detalles para su debut en el Mundial 2026 frente a Argelia y Lionel Scaloni todavía mantiene dos incógnitas importantes en la formación titular: la composición de la defensa tras la lesión de Nicolás Tagliafico y la elección del centrodelantero.
La baja del lateral izquierdo obligó al entrenador a replantear una estructura que parecía definida. Sin un reemplazante natural para el puesto, las alternativas pasan por Facundo Medina y Lisandro Martínez, dos futbolistas habituados a desempeñarse como zagueros centrales pero con capacidad para adaptarse al sector izquierdo.
La decisión dependerá también de cómo quede conformada la dupla central. Cristian Romero tiene asegurado un lugar si responde físicamente, mientras que la otra plaza se la disputan Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez. Si el experimentado defensor de Benfica acompaña al Cuti, Martínez podría ocupar el lateral izquierdo. En cambio, si Scaloni opta por una zaga integrada por Romero y Lisandro, el reemplazante de Tagliafico sería Medina.
“Lo único que puedo hacer yo es meter la pata porque hay un montón que merecen jugar, pero solo lo hacen once”, reconoció Scaloni al referirse a la competencia interna en la defensa, reflejando la paridad que observa entre sus dirigidos.
Más adelante, las dudas aparecen en el ataque. El mediocampo parece definido con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada, mientras que Lionel Messi tiene su lugar asegurado en ofensiva.
La discusión pasa por quién ocupará el puesto de centrodelantero. Julián Álvarez parecía partir con ventaja en la consideración del cuerpo técnico, pero una molestia en el tobillo que le impidió disputar los últimos amistosos abrió la puerta para Lautaro Martínez, que llega en buena forma y con gol en la preparación mundialista.
El propio Scaloni admitió que todavía no tomó una decisión definitiva: “Es como el caso de Lautaro o Julián. Es un continuo toma de decisiones y tratar de dar en la tecla”.
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