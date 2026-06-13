Mundial 2026: las dudas de Scaloni para definir el once de Argentina ante Argelia

La otra incógnita: Julián o Lautaro

Más adelante, las dudas aparecen en el ataque. El mediocampo parece definido con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada, mientras que Lionel Messi tiene su lugar asegurado en ofensiva.

La discusión pasa por quién ocupará el puesto de centrodelantero. Julián Álvarez parecía partir con ventaja en la consideración del cuerpo técnico, pero una molestia en el tobillo que le impidió disputar los últimos amistosos abrió la puerta para Lautaro Martínez, que llega en buena forma y con gol en la preparación mundialista.

El propio Scaloni admitió que todavía no tomó una decisión definitiva: “Es como el caso de Lautaro o Julián. Es un continuo toma de decisiones y tratar de dar en la tecla”.