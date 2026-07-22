Real madrid prescindirá de Franco Mastantuono y busca cederlo a préstamo

El presente expone un nuevo obstáculo para un futbolista que hace poco era una de las mayores apuestas del club. La inversión de 60 millones de euros reflejó la confianza en su proyección, pero la falta de continuidad y la competencia por un lugar terminaron condicionando su crecimiento.

Su temporada también impactó en la Selección Argentina. Apenas dos meses atrás quedó al margen de la lista para el Mundial 2026, pese a haber integrado el proceso previo e incluso portar la camiseta número 10 que habitualmente utiliza Lionel Messi.

Los números explican parte de su pérdida de protagonismo. En el último curso disputó 35 encuentros, fue titular en 17 oportunidades, convirtió tres goles, no registró asistencias y además sufrió una expulsión en un partido de La Liga frente a Getafe. Estas estadísticas acompañaron el descenso de su consideración dentro del plantel.