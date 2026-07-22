Real madrid prescindirá de Franco Mastantuono y busca cederlo a préstamo

El mediocampista argentino perdió terreno tras una campaña irregular y la dirigencia busca que continúe su desarrollo en otro equipo de una liga importante.
El futuro de Franco Mastantuono parece estar lejos de Real Madrid, al menos por una temporada. La llegada de José Mourinho como técnico modificó el panorama del mediocampista argentino el cual no será tenido en cuenta por el entrenador portugués y quedará disponible para salir cedido en este mercado de pases.
La decisión responde tanto a la fuerte competencia interna como al armado del nuevo plantel. Después de un año en el que su rendimiento fue de mayor a menor, el ex River quedó relegado en la consideración. Además, los arribos de Bernardo Silva y la posible incorporación de Michael Olise reducen todavía más sus chances, en un sector donde también perdió terreno frente al talentoso Arda Güler.
Sin embargo, en la dirigencia descartan una venta y apuntan a una cesión sin obligación de compra. El objetivo es que el volante de 18 años pueda ganar continuidad, confianza y experiencia antes de regresar, en una estrategia similar a la que el club utilizó con Endrick durante su préstamo al Olympique de Lyon.
Las ofertas no faltan y varios clubes ya siguen de cerca su situación. Más de cinco equipos de España y de otras ligas europeas manifestaron interés por incorporarlo. Aunque River evaluó la posibilidad de repatriarlo a comienzos de junio, la prioridad de la institución madrileña será encontrarle destino en una de las principales competencias del continente.
El presente expone un nuevo obstáculo para un futbolista que hace poco era una de las mayores apuestas del club. La inversión de 60 millones de euros reflejó la confianza en su proyección, pero la falta de continuidad y la competencia por un lugar terminaron condicionando su crecimiento.
Su temporada también impactó en la Selección Argentina. Apenas dos meses atrás quedó al margen de la lista para el Mundial 2026, pese a haber integrado el proceso previo e incluso portar la camiseta número 10 que habitualmente utiliza Lionel Messi.
Los números explican parte de su pérdida de protagonismo. En el último curso disputó 35 encuentros, fue titular en 17 oportunidades, convirtió tres goles, no registró asistencias y además sufrió una expulsión en un partido de La Liga frente a Getafe. Estas estadísticas acompañaron el descenso de su consideración dentro del plantel.
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