Óscar Ruggeri opinó sobre las teorías conspirativas en la final del Mundial

“Pero de ahí a decirnos a nosotros que hasta acá, hay que perder, que no pueden llegar, no pueden salir bicampeones, que la FIFA no te deja salir bicampeón. Es muy loco todo lo que está pasando. Es muy loco, por eso yo digo que no nos subestimen a los jugadores de fútbol. No es que el Pollo (Vignolo, conductor del programa) me dice a mí: ‘Che, mañana no hables de este tema‘. Ah, no, yo no voy a hablar de ese tema si tengo ganas de hablar de ese tema. Dale. No, déjense de joder”, sentenció Ruggeri.

Estas declaraciones hacen hincapié a una afirmación dicha por el Pelusa en junio de 2015 durante el programa La Cornisa, de América TV: “Nosotros cuando fuimos a jugar la final del ’90, vino Grondona y me dijo ‘hasta acá llegamos’. Estábamos entregados. Salí de la ducha y le dije: ‘Escúcheme Julio, entregados las pelotas'".