Óscar Ruggeri opinó sobre las teorías conspirativas en la final del Mundial

El campeón del mundo expresó que "yo no iba a venir, me costó levantarme" para ir a su programa por este asunto y aseguró: "Hay que reconocer que nos ganaron bien".
Óscar Ruggeri opinó sobre las teorías conspirativas sobre la final de Argentina y España del Mundial 2026, las cuales aseguran que la Scaloneta recibió amenazas y fue para atrás en el partido disputado en Nueva York. El campeón del mundo en México 86' es una de las voces más esperadas sobre esta situación de la Albiceleste.
“Yo no iba a venir, me costó levantarme, no iba a venir, y después de las cosas que escuché... Nos subestiman a los jugadores de fútbol. Escuché que fueron y le dijeron a Messi: ‘Ya está. Esta final hay que perderla‘. Es de locos que alguien pueda pensar que le pueden ir a decir eso a Messi, ¿quién?“, expresó el Cabezón.
“Hay que reconocer que nos ganaron bien. No estuvimos a la altura de lo que fue España, pero si volvemos atrás con el partido de Inglaterra, eso fue algo increíble. Nunca había visto yo que se lleven por delante una selección de la manera que Argentina se la llevó puesta a Inglaterra. Encima a Inglaterra, que era el partido que esperábamos todos”, agregó.
En medio de esta respuesta, también hizo referencia a una frase atribuida a Maradona que se viralizó en redes sociales en los últimos días: “Porque dicen que Grondona le dijo a Diego de que ‘hasta acá llegamos’ (en 1990). A mí no me dijeron nada. Mirá, a mí me tocó salir en el entretiempo por lesión, ¿pero qué? ¿Salí porque había que perder? Es de locos esto. Que después en el partido nuestro pasaron cosas... Sigo diciendo del penal a Calderón, el penal que nos cobraron, el partido estuvo más parejo”.
“Pero de ahí a decirnos a nosotros que hasta acá, hay que perder, que no pueden llegar, no pueden salir bicampeones, que la FIFA no te deja salir bicampeón. Es muy loco todo lo que está pasando. Es muy loco, por eso yo digo que no nos subestimen a los jugadores de fútbol. No es que el Pollo (Vignolo, conductor del programa) me dice a mí: ‘Che, mañana no hables de este tema‘. Ah, no, yo no voy a hablar de ese tema si tengo ganas de hablar de ese tema. Dale. No, déjense de joder”, sentenció Ruggeri.
Estas declaraciones hacen hincapié a una afirmación dicha por el Pelusa en junio de 2015 durante el programa La Cornisa, de América TV: “Nosotros cuando fuimos a jugar la final del ’90, vino Grondona y me dijo ‘hasta acá llegamos’. Estábamos entregados. Salí de la ducha y le dije: ‘Escúcheme Julio, entregados las pelotas'".
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