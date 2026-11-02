Primera Nacional: cómo se jugará el Reducido por el segundo ascenso a Primera

Así quedaron los cruces de la primera fase: Ferro (2° en la Zona A) vs. Gimnasia y Tiro de Salta (8° en la Zona B), Deportivo Morón (3° en la A) vs. Colegiales (7° en la B), Deportivo Madryn (4° en la A) vs. Deportivo Maipú (6° en la B), Colón (5° en la A) vs. Midland (5° en la B), Atlanta (2° en la B) vs. Estudiantes de Buenos Aires (8° en la A), Temperley (3° en la B) vs. Ciudad de Bolívar (7° en la A), Gimnasia de Jujuy (4° de la B) vs. Almirante Brown (6° en la A).