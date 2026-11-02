Primera Nacional: cómo se jugará el Reducido por el segundo ascenso a Primera

Tras la finalización de la fase regular de la Segunda División, quedaron definidos los cruces de la primera fase del Reducido. Se sumará en la segunda fase Godoy Cruz o Tristán Suárez
El Reducido de la Primera Nacional, que otorgará el segundo ascenso a Primera División, quedó conformado con los 14 equipos y 7 cruces de la primera fase. Godoy Cruz y Tristán Suárez disputarán la final de la categoría y el perdedor del duelo se sumará en la segunda fase del certamen.
Así quedaron los cruces de la primera fase: Ferro (2° en la Zona A) vs. Gimnasia y Tiro de Salta (8° en la Zona B), Deportivo Morón (3° en la A) vs. Colegiales (7° en la B), Deportivo Madryn (4° en la A) vs. Deportivo Maipú (6° en la B), Colón (5° en la A) vs. Midland (5° en la B), Atlanta (2° en la B) vs. Estudiantes de Buenos Aires (8° en la A), Temperley (3° en la B) vs. Ciudad de Bolívar (7° en la A), Gimnasia de Jujuy (4° de la B) vs. Almirante Brown (6° en la A).
La primera ronda se disputará a partido único y en el estadio del equipo que haya terminado mejor ubicado en la tabla de su zona. En caso de empate durante los 90 minutos, el conjunto con mejor posición contará con ventaja deportiva para clasificarse. En el enfrentamiento entre los dos equipos que finalizaron quintos, la localía y ese beneficio se determinarán según los puntos obtenidos durante la fase regular: Colón tendrá ventaja al sumar 5pts más que Midland.
Los siete ganadores de esta primera instancia avanzarán a los cuartos de final, donde se incorporará el equipo que pierda la final entre Godoy Cruz y Tristán Suárez. A partir de esa etapa, los ocho participantes serán ordenados en una tabla según los puntos sumados durante el año, con criterios adicionales de desempate en caso de igualdad. Los cuartos de final y las semifinales se jugarán en partidos de ida y vuelta, con ventaja deportiva y localía en la revancha para el equipo mejor ubicado según corresponda a cada instancia.
La definición del segundo ascenso llegará con la final del Reducido, que también se jugará en dos encuentros. La ida se disputará en la cancha del equipo que haya obtenido menos puntos durante la fase regular, mientras que la revancha tendrá lugar en el estadio del mejor ubicado. Si hay empate al finalizar los 90 minutos del segundo partido, el ascenso se resolverá mediante una tanda de penales. Así, los clubes participantes afrontarán una nueva oportunidad para alcanzar la Liga Profesional en el tramo final de la temporada 2026.
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