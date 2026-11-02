España: le dieron un rodillazo a un jugador en el pecho y sufrió un paro cardíaco

El delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, quedó inconsciente tras un golpe del arquero rival en el minuto 98 de un partido de la Segunda División.
El futbolista del CD Tenerife, Jesús de Miguel, fue ingresado este lunes de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio provocado por un fuerte golpe en el tiempo de descuento del encuentro frente al FC Andorra.
"El jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel está ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, estable, dentro de la gravedad. Los servicios médicos se encuentran en dicho hospital e informarán cuando tengan novedades", anunció el club tinerfeño en un comunicado.
El grave incidente ocurrió en los minutos finales de la prolongación, cuando el delantero recibió un impacto por un rodillazo del arquero visitante Jesús Owono -expulsado con roja directa- que le provocó la pérdida de conocimiento y convulsiones sobre el terreno de juego, requiriendo la práctica inmediata de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte de las asistencias sanitarias presentes en el estadio.
El deportista logró recuperar el pulso y la respiración autónoma antes de ser ingresado en la ambulancia con soporte vital para su traslado al centro hospitalario.
A consecuencia de la emergencia médica, el partido fue suspendido cuando restaban algo más de dos minutos de tiempo añadido y con el resultado en empate (2-2), de modo que el Comité de Competición será el encargado de determinar si el duelo se reanuda o se da por concluido.
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