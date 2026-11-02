España: le dieron un rodillazo a un jugador en el pecho y sufrió un paro cardíaco

Owono portero del Andorra le hace una entrada terrible a De Miguel jugador del Tenerife que le deja inconsciente, no se mueve y tiene muy mala pinta, saltan al césped los servicios médicos y se lo tienen que llevar, esperemos que quede en un gran susto, mucho ánimo.… — ATHLETICtribunerosNO (@AthTribunerosno) November 2, 2026

El grave incidente ocurrió en los minutos finales de la prolongación, cuando el delantero recibió un impacto por un rodillazo del arquero visitante Jesús Owono -expulsado con roja directa- que le provocó la pérdida de conocimiento y convulsiones sobre el terreno de juego, requiriendo la práctica inmediata de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte de las asistencias sanitarias presentes en el estadio.