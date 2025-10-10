Central Córdoba venció a Unión y se metió en la pelea por la punta

Desde el arranque, el Ferroviario mostró su ambición. A los 12 minutos, Heredia estrelló un remate en el palo y, a los 35, bajó de cabeza un centro para que Jonathan Galván abriera el marcador con un derechazo preciso.

En el complemento, Heredia volvió a brillar con un pase en profundidad que dejó solo a Lucas Besozzi, quien definió con categoría para el 2-0. Unión reaccionó a los 33 minutos: Bruno Pittón asistió a Agustín Colazo, que descontó con su primer gol en el Tatengue.

Cuando la visita presionaba en busca del empate, el arquero Alan Aguerre sostuvo el resultado con dos atajadas clave. Y en el cierre, Matías Perelló selló el 3-1 definitivo tras un contragolpe letal.

Con esta victoria, Central Córdoba suma 18 puntos y quedó como escolta de Defensa y Justicia, mientras que Unión sigue sin poder afirmarse en el torneo.