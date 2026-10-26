Primera Nacional: Chacarita y Nueva Chicago jugarán una "final" por la permanencia

La combinación de resultados convierte al clásico en un partido determinante para los dos equipos, que además tienen un antecedente histórico en una definición por el ascenso y el descenso. En 2012, Nueva Chicago y Chacarita se enfrentaron en la Promoción: el Torito había ganado el Reducido de la Primera B Metropolitana, mientras que el Funebrero buscaba conservar su lugar en la Primera B Nacional. En el partido de ida, Chicago ganó 1-0 y, en la revancha, empataron 1-1, con un penal decisivo atajado por Daniel Monllor a Damián Toledo para el festejo de Mataderos.

Más de una década después, los dos clubes volverán a cruzarse en un contexto de máxima tensión, esta vez con la permanencia como objetivo y con Patronato pendiente de lo que suceda en su propio encuentro. Chacarita intentará hacer valer su ventaja en la tabla y la localía en San Martín, mientras que Nueva Chicago necesitará sumar para no depender exclusivamente de otros resultados. La última fecha determinará cuál de los equipos logra sostenerse en la segunda categoría del fútbol argentino y si el desenlace también termina involucrando al conjunto entrerriano.