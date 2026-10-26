Primera Nacional: Chacarita y Nueva Chicago jugarán una "final" por la permanencia

El Funebrero y el Torito se enfrentarán en San Martín por la última fecha, con la amenaza del descenso a la Primera B Metropolitana. Patronato también pelea por mantener la categoría.
Chacarita y Nueva Chicago protagonizarán una definición de película por la permanencia en la Primera Nacional cuando se enfrenten en San Martín durante la última fecha del campeonato, el próximo lunes a las 15. Ambos equipos llegan con riesgo de perder la categoría y podrían definir su futuro en un duelo directo. La pelea también involucra a Patronato, que visitará a Atlético de Rafaela.
Chacarita llega a la última jornada después de conseguir una victoria agónica por 1-0 frente a Temperley, con un gol de Thiago Zárate que le permitió tomar aire en la tabla. Mientras que Nueva Chicago empató 1 a 1 con San Martín de San Juan este lunes: Nazareno Funez abrió el marcador para los sanjuaninos y Mauro Pérez marcó la igualdad.
¿Cómo está la tabla? Güemes hundido con 26 puntos ya está descendido y el segundo que bajará será Nueva Chicago (37) o Patronato (37) o Chacarita (39) a una jornada de la finalización.
Si Patronato pierde con Atlético de Rafaela, Nueva Chicago podrá conservar la categoría con un empate o una victoria, mientras que el Patrón descenderá. Si Patronato iguala, el Torito estará obligado a ganar su partido para evitar la pérdida de categoría. En cambio, si Chicago vence a Chacarita y Patronato también consigue un triunfo, será el Funebrero el que quedará comprometido y perderá la categoría.
La combinación de resultados convierte al clásico en un partido determinante para los dos equipos, que además tienen un antecedente histórico en una definición por el ascenso y el descenso. En 2012, Nueva Chicago y Chacarita se enfrentaron en la Promoción: el Torito había ganado el Reducido de la Primera B Metropolitana, mientras que el Funebrero buscaba conservar su lugar en la Primera B Nacional. En el partido de ida, Chicago ganó 1-0 y, en la revancha, empataron 1-1, con un penal decisivo atajado por Daniel Monllor a Damián Toledo para el festejo de Mataderos.
Más de una década después, los dos clubes volverán a cruzarse en un contexto de máxima tensión, esta vez con la permanencia como objetivo y con Patronato pendiente de lo que suceda en su propio encuentro. Chacarita intentará hacer valer su ventaja en la tabla y la localía en San Martín, mientras que Nueva Chicago necesitará sumar para no depender exclusivamente de otros resultados. La última fecha determinará cuál de los equipos logra sostenerse en la segunda categoría del fútbol argentino y si el desenlace también termina involucrando al conjunto entrerriano.
comentar