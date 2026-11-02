La Liga Profesional difundió los audios del VAR en las expulsiones de los jugadores de River

La Liga Profesional y la AFA difundieron los diálogos entre Nicolás Ramírez y el VAR por las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel.
Luego del Superclásico que Boca le ganó a River en La Bombonera, con dos futbolistas del equipo visitante expulsados, la Liga Profesional de Fútbol y la AFA dieron a conocer las conversaciones del VAR correspondientes a las jugadas que terminaron con las tarjetas rojas.
El material, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, muestra los intercambios entre el árbitro del encuentro, Nicolás Ramírez, y Silvio Trucco, responsable de la cabina de video ubicada en Ezeiza. Los diálogos corresponden a las dos acciones que marcaron el desarrollo del partido y derivaron en las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel.
La primera jugada tuvo lugar a los siete minutos del primer tiempo. Santiago Ascacíbar lanzó un pase aéreo para Miguel Merentiel, quien buscaba ingresar al área defendida por Santiago Beltrán. Durante la disputa, Martínez Quarta sujetó al delantero uruguayo. En un primer momento, Ramírez no sancionó la infracción, pero Trucco lo llamó para que revisara la secuencia y le señaló: "Hay una sujeción con los dos brazos".
Tras analizar las imágenes en el monitor, el árbitro reconoció: "Eso no lo observo en el campo de juego". Luego decidió cambiar su fallo inicial y explicó: "Observo que el defensor comete una infracción sujetándolo al delantero en una clara oportunidad manifiesta de gol. Voy a modificar mi decisión inicial. Mi decisión final va a ser: tiro libre directo a favor del equipo local y expulsión al jugador visitante por sujeción e impedir una situación manifiesta de gol".
La segunda acción se produjo a los 34 minutos del segundo tiempo. Lautaro Blanco avanzó por el sector izquierdo y recibió una entrada de Gonzalo Montiel. Ramírez decidió expulsar directamente al defensor de River en el campo de juego, mientras desde Ezeiza se realizaba la revisión correspondiente.
En este caso, el análisis del VAR ratificó la decisión del juez. Gastón Suárez, asistente de video (AVAR), respaldó la tarjeta roja y sostuvo: "Para mí es perfecta la roja. Va a buscar el tobillo". Además, describió las características de la infracción: "Impetuosidad alta, fuerza alta, intensidad alta, pierna extendida".
Por su parte, Trucco coincidió con esa evaluación y detalló: "Pierna extendida, tiene fuerza, tiene intensidad, el contacto es en la zona blanda del tobillo con los tapones y hay una torsión del tobillo". Finalmente, Suárez agregó: "Pudo provocar una lesión".
De esta manera, las autoridades arbitrales confirmaron las dos expulsiones y River terminó el Superclásico con nueve futbolistas.
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