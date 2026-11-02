La Liga Profesional difundió los audios del VAR en las expulsiones de los jugadores de River

La revisión de la expulsión de Montiel

La segunda acción se produjo a los 34 minutos del segundo tiempo. Lautaro Blanco avanzó por el sector izquierdo y recibió una entrada de Gonzalo Montiel. Ramírez decidió expulsar directamente al defensor de River en el campo de juego, mientras desde Ezeiza se realizaba la revisión correspondiente.

En este caso, el análisis del VAR ratificó la decisión del juez. Gastón Suárez, asistente de video (AVAR), respaldó la tarjeta roja y sostuvo: "Para mí es perfecta la roja. Va a buscar el tobillo". Además, describió las características de la infracción: "Impetuosidad alta, fuerza alta, intensidad alta, pierna extendida".

Por su parte, Trucco coincidió con esa evaluación y detalló: "Pierna extendida, tiene fuerza, tiene intensidad, el contacto es en la zona blanda del tobillo con los tapones y hay una torsión del tobillo". Finalmente, Suárez agregó: "Pudo provocar una lesión".

De esta manera, las autoridades arbitrales confirmaron las dos expulsiones y River terminó el Superclásico con nueve futbolistas.