Champions League: Bayern Múnich volvió a golear a Atalanta y chocará con Real Madrid

El club alemán aplastó por 4 a 1 al equipo italiano en el Allianz Arena con un doblete de Harry Kane y avanzó a cuartos de final del certamen. Luis Díaz y Lennart Karl también anotaron para el local.
Tras el 6 a 1 a favor en la ida en Italia, Bayern Múnich aplastó por 4 a 1 a Atalanta en el Allianz Arena y avanzó a los cuartos de final de la Champions League. El equipo alemán fue claramente superior y lo reflejó en el marcador, con Harry Kane como gran figura al convertir dos goles en la victoria que dejó afuera del certamen al conjunto italiano.
El Bayern Múnich abrió el marcador a los 27 minutos del primer tiempo con un tanto de Kane de penal, que tuvo que ejecutar dos veces ya que en la primera ocasión el arquero lo atajó pero con un adelantamiento. El equipo local dominó la posesión desde el inicio y obligó a Atalanta a replegarse, aunque la visita logró sostener el 0-1 durante la primera mitad.
Pero en el complemento el conjunto bávaro liquidó la historia en pocos minutos. Kane volvió a aparecer a los 9' del segundo tiempo para estirar la ventaja y, en la siguiente jugada, Lennart Karl marcó el tercero con un remate raso que dejó sin reacción al arquero y con asistencia del colombiano Luis Díaz. Con el resultado definido, Bayern siguió atacando y llegó al cuarto a través de Luis Díaz, que aprovechó en una contra y la picó sobre el arquero para dejar el global 10-1.
Atalanta descontó a los 39 del segundo tiempo por intermedio de Lazar Samardzic, pero el gol solo sirvió para decorar el resultado. El equipo alemán mantuvo el control hasta el final y confirmó su superioridad con estadísticas que reflejaron el trámite, con amplia posesión y mayor cantidad de remates al arco.
Con este triunfo, Bayern Múnich se metió entre los ocho mejores del torneo, ratificó su candidatura en la Champions, y en cuartos de final se verá las caras con el Real Madrid, primero en España y la vuelta será en Alemania en una serie que promete ser de alto voltaje.
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