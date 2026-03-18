Champions League: Bayern Múnich volvió a golear a Atalanta y chocará con Real Madrid

Pero en el complemento el conjunto bávaro liquidó la historia en pocos minutos. Kane volvió a aparecer a los 9' del segundo tiempo para estirar la ventaja y, en la siguiente jugada, Lennart Karl marcó el tercero con un remate raso que dejó sin reacción al arquero y con asistencia del colombiano Luis Díaz. Con el resultado definido, Bayern siguió atacando y llegó al cuarto a través de Luis Díaz, que aprovechó en una contra y la picó sobre el arquero para dejar el global 10-1.