Lautaro Martínez ilusionó a Racing: "Quiero volver aunque sea un año"

El delantero de la Selección Argentina reveló que le gustaría ponerse otra vez la camiseta de la Academia aunque aclaró que su regreso no será inmediato porque aún tiene contrato en Europa.
Lautaro Martínez ilusionó a Racing al declarar que le gustaría regresar al club del que es hincha y se formó como futbolista: "Quiero volver aunque sea un año". El delantero de la Selección Argentina reveló que le gustaría ponerse otra vez la camiseta de la Academia aunque aclaró que su regreso no será inmediato porque aún tiene contrato en Europa.
"Es mi sueño volver, aunque sea por un año", expresó el atacante surgido de la cantera de la Academia, aunque enseguida explicó que la decisión no es sencilla. "Depende de muchas cosas, de lo familiar, de cómo esté físicamente y del momento. Tengo tres años más de contrato en Inter y quiero seguir compitiendo en la élite", señaló el 9.
Martínez también recordó una visita reciente al predio Tita Mattiussi y el pedido que recibió desde el club. "Me lo crucé a Costas y a varios que me decían: ‘Quedate, te esperamos, vení, volvé el año que viene, termina el Mundial y vení’", contó el delantero, que siempre mantuvo el vínculo con Racing.
No es la primera vez que el atacante habla de su deseo de regresar. A comienzos de este año, en un video difundido por la AFA, ya había dejado en claro su intención: "Es un sueño que tengo, una promesa que le hice a mi familia de volver al club. Racing me cambió la vida, me dio la oportunidad de ser jugador profesional. Voy a estar agradecido siempre".
De todos modos, también remarcó que todavía tiene objetivos por cumplir en Europa y que no piensa en un regreso inmediato. "Tengo tres años más de contrato en Inter y me gustaría seguir mucho tiempo en la élite. La Champions hoy es una obsesión para mí, estuvimos muy cerca y quiero volver a intentarlo", aseguró aunque sin ocultar que su idea es volver a Avellaneda antes del final de su carrera.
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