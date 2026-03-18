Lautaro Martínez ilusionó a Racing: "Quiero volver aunque sea un año"

De todos modos, también remarcó que todavía tiene objetivos por cumplir en Europa y que no piensa en un regreso inmediato. "Tengo tres años más de contrato en Inter y me gustaría seguir mucho tiempo en la élite. La Champions hoy es una obsesión para mí, estuvimos muy cerca y quiero volver a intentarlo", aseguró aunque sin ocultar que su idea es volver a Avellaneda antes del final de su carrera.