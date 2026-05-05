Gabriel Heinze, a la final de la Champions: cuál es su rol en el Arsenal de Arteta

heinze aaaj Como DT principal, Heinze consiguió el ascenso a Primera con Argentinos Juniors en 2017.

Previo a esta experiencia europea, Heinze dirigió varios equipos y sacó campeón de la B Nacional a Argentinos.

La relación entre Heinze y Mikel Arteta fue clave para su llegada. Compartieron plantel en el PSG y esa conexión facilitó su incorporación tras la salida de otros colaboradores. Arteta lo definió como “extraordinario” por su mentalidad ganadora y su capacidad para elevar el nivel del grupo, algo que hoy se refleja en los resultados.

Tras sus experiencias como DT principal en el fútbol argentino, con pasos por Godoy Cruz, Argentinos Juniors, Vélez y Newell's, y también en el Atlanta United de la MLS, el Gringo trasladó su experiencia a un rol secundario en el banco de suplentes pero con mucha importancia. Su aporte ya es visible en una campaña que tiene a Arsenal en la cima de la Premier y ahora en la final de la Champions, consolidándolo como una pieza silenciosa pero decisiva en el proyecto.