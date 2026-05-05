Gabriel Heinze, a la final de la Champions: cuál es su rol en el Arsenal de Arteta

El argentino se consolidó como pieza central del cuerpo técnico del español aportando conocimiento sobre la fase defensiva y las pelotas paradas en los Gunners.
Tras el triunfo global del Arsenal al Atlético Madrid en las semifinales de la Champions League, los argentinos Diego Simeone, Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada y Nicolás González se despidieron del sueño de la Orejona pero hay un argentino que festejó y sigue con la ilusión intacta: Gabriel Heinze. Sí, hoy como parte fundamental del cuerpo técnico de Mikel Arteta.
El argentino es uno de los responsables directos del orden táctico del equipo y de la actuación de la última línea. Su tarea está enfocada en entrenamientos específicos de duelos individuales y lectura de juego con los defensores, lo que permitió que Arsenal reduzca notablemente los goles recibidos y se convierta en uno de los equipos más sólidos de toda Europa peleando la Premier League y la Champions League.
Desde su llegada a mediados de 2025, Heinze impuso su estilo exigente y directo en cada práctica. En el día a día, se destaca por su intensidad en las prácticas y por trabajar de manera personalizada con defensores. Uno de los casos más visibles es el crecimiento de jóvenes como Myles Lewis-Skelly, a quien ayudó a mejorar en posicionamiento y proyección ofensiva.
El impacto también se refleja puertas adentro del plantel ya que futbolistas como David Raya y Gabriel Martinelli destacaron su influencia. “Nos aporta carácter y nos exige al máximo”, remarcaron, mientras que el brasileño aseguró que el grupo “lo quiere y respeta”, valorando tanto su conocimiento como su cercanía.
Previo a esta experiencia europea, Heinze dirigió varios equipos y sacó campeón de la B Nacional a Argentinos.
La relación entre Heinze y Mikel Arteta fue clave para su llegada. Compartieron plantel en el PSG y esa conexión facilitó su incorporación tras la salida de otros colaboradores. Arteta lo definió como “extraordinario” por su mentalidad ganadora y su capacidad para elevar el nivel del grupo, algo que hoy se refleja en los resultados.
Tras sus experiencias como DT principal en el fútbol argentino, con pasos por Godoy Cruz, Argentinos Juniors, Vélez y Newell's, y también en el Atlanta United de la MLS, el Gringo trasladó su experiencia a un rol secundario en el banco de suplentes pero con mucha importancia. Su aporte ya es visible en una campaña que tiene a Arsenal en la cima de la Premier y ahora en la final de la Champions, consolidándolo como una pieza silenciosa pero decisiva en el proyecto.
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