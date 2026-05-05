Bomba: Diego Simeone puso en duda su continuidad en Atlético Madrid

Embed "AHORA NO, SEGURO QUE AHORA NO." La respuesta llena de sinceridad del Cholo Simeone cuando le consultaron por sus fuerzas para volver a intenar ir por la #CHAMPIONSxESPN.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/aLUEkzIKxi — SportsCenter (@SC_ESPN) May 5, 2026

En el análisis del partido, Simeone destacó el esfuerzo de sus dirigidos y valoró el recorrido en el torneo. “Hemos hecho una Champions muy buena, dimos todo lo que teníamos”, afirmó al tiempo que reconoció que los detalles definieron la serie. El DT remarcó que el equipo estuvo a la altura, pero no logró concretar en los momentos claves.

También evitó polemizar sobre el arbitraje y eligió enfocarse en el rival. “No hay nada que decir, estamos fuera. Felicitar al Arsenal porque compite bien”, señaló y elogió el proyecto del conjunto inglés. El técnico optó por no buscar excusas y reconoció el mérito del adversario.

El Atlético deberá ahora reponerse del golpe y enfocarse en el cierre de la temporada local, donde se encamina a clasificar a la próxima Champions. Mientras tanto, las palabras de Simeone dejaron una incógnita abierta sobre su futuro inmediato. El entrenador argentino construyó uno de los ciclos más exitosos de la historia del club desde 2011, con más de 700 partidos dirigidos y ocho títulos, entre ellos dos Ligas, dos Europa League y llegar a dos finales de Champions.