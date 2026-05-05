Bomba: Diego Simeone puso en duda su continuidad en Atlético Madrid

Tras una nueva eliminación en la Champions League, el entrenador argentino, que comanda un ciclo histórico de transformación de 14 años en club, sembró dudas sobre su futuro.
Bomba: Diego Simeone puso en duda su continuidad en Atlético de Madrid después de nuevamente no poder lograr el sueño de ganar la Champions League. Tras la eliminación en semifinales con el Arsenal, en una serie equilibrada en la que cayó por 2 a 1 de manera global, el Cholo fue consultado sobre si tiene energías para la próxima temporada: “Ahora no, seguro que ahora no”.
El entrenador se mostró golpeado por la eliminación y evitó proyectar a futuro en caliente. Si bien tiene contrato vigente hasta junio de 2027, su respuesta reflejó el desgaste tras quedar nuevamente a las puertas de una final europea. El tono de sus palabras dejó entrever el impacto emocional del resultado.
En el análisis del partido, Simeone destacó el esfuerzo de sus dirigidos y valoró el recorrido en el torneo. “Hemos hecho una Champions muy buena, dimos todo lo que teníamos”, afirmó al tiempo que reconoció que los detalles definieron la serie. El DT remarcó que el equipo estuvo a la altura, pero no logró concretar en los momentos claves.
También evitó polemizar sobre el arbitraje y eligió enfocarse en el rival. “No hay nada que decir, estamos fuera. Felicitar al Arsenal porque compite bien”, señaló y elogió el proyecto del conjunto inglés. El técnico optó por no buscar excusas y reconoció el mérito del adversario.
El Atlético deberá ahora reponerse del golpe y enfocarse en el cierre de la temporada local, donde se encamina a clasificar a la próxima Champions. Mientras tanto, las palabras de Simeone dejaron una incógnita abierta sobre su futuro inmediato. El entrenador argentino construyó uno de los ciclos más exitosos de la historia del club desde 2011, con más de 700 partidos dirigidos y ocho títulos, entre ellos dos Ligas, dos Europa League y llegar a dos finales de Champions.
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