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Champions League: doblete de Lautaro en Inter y triunfos de Atlético Madrid y Barcelona

La acción de este martes por la segunda fecha de la fase regular del certamen tuvo una actuación destacada del Toro (que no alcanzó porque su equipo cayó 4 a 3 con Brujas) y los festejos de los clubes españoles.

La segunda fecha de la fase liga de la Champions League 2026/27 dejó resultados destacados y participación de los argentinos. El Atlético de Madrid de Diego Simeone consiguió una victoria importante ante Manchester United, mientras que el Inter sufrió una derrota inesperada pese al doblete de Lautaro Martínez. Por su parte, Barcelona reaccionó a tiempo, goleó a Galatasaray y mantuvo su puntaje ideal en el certamen.

El Colchonero se impuso por 2-0 ante los Diablos Rojos en el estadio Metropolitano y dejó atrás la caída frente a Liverpool. Pablo Barrios abrió el marcador cuando apenas habían transcurrido 50 segundos, después de una asistencia de Álex Baena. El conjunto de Simeone mostró solidez, controló los momentos del partido y encontró espacios para lastimar de contraataque. En el complemento, Julián Álvarez tuvo una chance clara para ampliar la diferencia, pero su remate dio en el palo.

El segundo tanto llegó a los 79 minutos, cuando Lookman aprovechó una jugada de contraataque para sentenciar el encuentro. Julián fue titular y volvió a mostrar participación en el ataque, aunque le faltó convertir para coronar su actuación, mientras que el Cuti Romero también estuvo desde el arranque y protagonizó un duelo exigente ante los delanteros ingleses. Con este triunfo, el Atlético sumó sus primeros tres puntos, mientras que el Manchester no logró estirar su racha.

El resumen de Atlético de Madrid 2-0 Manchester United

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En Italia, Brujas sorprendió al Inter y le ganó 4-3 en el Giuseppe Meazza en un encuentro repleto de situaciones de peligro. Tresoldi fue la gran figura del visitante con un triplete, mientras que Romeo Vermant completó la cuenta contra un equipo italiano que tuvo ocasiones para conseguir otro resultado, pero pagó caro sus errores defensivos y las pérdidas en la salida. Pese a la derrota, Lautaro Martínez fue uno de los puntos altos del conjunto local y mantuvo a su equipo en partido con sus intervenciones.

El capitán argentino marcó dos goles que no alcanzaron para evitar la caída. El Toro estableció el empate parcial antes del descanso, después de una asistencia de Federico Dimarco, y volvió a descontar a los 80 minutos al aprovechar un rebote del arquero Yann Sommer. Sin embargo, Brujas respondió con contundencia cada vez que encontró espacios y sostuvo la ventaja hasta el final, incluso después del tanto de Ange-Yoan Bonny en tiempo agregado. Inter terminó sin puntos después de sus dos primeras presentaciones en la fase liga y deberá corregir sus problemas defensivos.

Lo mejor de Inter 3-4 Brujas

Por su parte, Barcelona goleó 4-1 a Galatasaray en Estambul y continúa con una campaña perfecta en la temporada. El conjunto catalán comenzó en desventaja por un tanto de Batrakov, pero Joao Cancelo consiguió el empate antes del descanso. En el segundo tiempo, el equipo dirigido por Hansi Flick cambió el ritmo y encontró los espacios que le habían faltado en la primera mitad.

La gran figura fue Lamine Yamal, decisivo con sus asistencias para encaminar la goleada. El joven extremo participó en las jugadas que terminaron con los goles de Fermín López y Anthony Gordon, mientras que Karim Adeyemi selló el 4-1 definitivo. Con este resultado, Barcelona alcanzó los seis puntos en dos fechas y se mantiene entre los protagonistas de la Champions. Galatasaray, en cambio, sigue sin unidades y tendrá que buscar la recuperación en la próxima jornada.

El resumen de Galatasaray 1-4 Barcelona

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