Champions League: doblete de Lautaro en Inter y triunfos de Atlético Madrid y Barcelona

El capitán argentino marcó dos goles que no alcanzaron para evitar la caída. El Toro estableció el empate parcial antes del descanso, después de una asistencia de Federico Dimarco, y volvió a descontar a los 80 minutos al aprovechar un rebote del arquero Yann Sommer. Sin embargo, Brujas respondió con contundencia cada vez que encontró espacios y sostuvo la ventaja hasta el final, incluso después del tanto de Ange-Yoan Bonny en tiempo agregado. Inter terminó sin puntos después de sus dos primeras presentaciones en la fase liga y deberá corregir sus problemas defensivos.

Lo mejor de Inter 3-4 Brujas

Por su parte, Barcelona goleó 4-1 a Galatasaray en Estambul y continúa con una campaña perfecta en la temporada. El conjunto catalán comenzó en desventaja por un tanto de Batrakov, pero Joao Cancelo consiguió el empate antes del descanso. En el segundo tiempo, el equipo dirigido por Hansi Flick cambió el ritmo y encontró los espacios que le habían faltado en la primera mitad.

La gran figura fue Lamine Yamal, decisivo con sus asistencias para encaminar la goleada. El joven extremo participó en las jugadas que terminaron con los goles de Fermín López y Anthony Gordon, mientras que Karim Adeyemi selló el 4-1 definitivo. Con este resultado, Barcelona alcanzó los seis puntos en dos fechas y se mantiene entre los protagonistas de la Champions. Galatasaray, en cambio, sigue sin unidades y tendrá que buscar la recuperación en la próxima jornada.

El resumen de Galatasaray 1-4 Barcelona