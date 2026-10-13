Rosario Central se postuló para ser sede del Mundial 2030: cómo quedaría el Gigante de Arroyito

Con una remodelación que contempla ampliar la capacidad y sumar un acceso por el Paraná, el Canalla presentó su candidatura para recibir partidos de la Copa del Mundo.
La carrera por albergar partidos del Mundial 2030 ya empezó y Rosario Central quiere meterse en la discusión. El club presentó al Gigante de Arroyito como candidato para recibir un encuentro de la próxima Copa del Mundo, que tendrá como sedes principales a España, Portugal y Marruecos, además de tres partidos inaugurales en Sudamérica: Argentina, Uruguay y Paraguay.
La postulación se conoció este martes, en paralelo con el proyecto de renovación y ampliación del estadio. La iniciativa contempla la construcción de una nueva bandeja para alcanzar una capacidad estimada de 42.000 espectadores sentados, junto con mejoras en la infraestructura y los accesos.
Entre las novedades anunciadas aparecen nuevos espacios de estacionamiento, ingresos peatonales y una alternativa particular para llegar a la cancha: un transporte fluvial por el río Paraná. La propuesta busca potenciar las instalaciones del club y posicionarlas en la disputa por ser parte de la cita mundialista.
El video de presentación reúne a distintas figuras del deporte, la cultura y la música vinculadas con Rosario. Ángel Di María encabeza la campaña, en la que también aparecen Lionel Messi, Diego Maradona, Mario Kempes y César Luis Menotti. Estos dos últimos fueron protagonistas del título argentino de 1978, cuando el Gigante fue una de las sedes y recibió el histórico 6-0 ante Perú.
"En el ’78 fue Gigante Mundial. En el 2030 queremos volver a hacerlo. Estamos listos", publicó la institución en sus redes sociales junto al material audiovisual. De esta manera, Central busca volver a ser protagonista de un Mundial, como ocurrió hace casi cinco décadas.
La edición del centenario tendrá tres encuentros inaugurales en Sudamérica: Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán un partido cada uno, con sus respectivas selecciones como protagonistas. Los tres países tendrán asegurada su participación en el torneo por esta condición, aunque también podrían disputar las Eliminatorias para definir posiciones de una competencia proyectada junto con la UEFA.
Después de esos compromisos, el certamen continuará en España, Portugal y Marruecos, con un formato de 48 equipos como base. Sin embargo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de ampliar la competencia a 64 selecciones, una alternativa que todavía necesita definiciones.
Si prosperara ese cambio, el torneo podría contar con 16 grupos de cuatro equipos y un cuadro de eliminación directa de 32 participantes. En ese escenario, la cantidad total ascendería a 128 partidos, entre la fase inicial y las rondas eliminatorias.
La eventual ampliación también podría modificar la distribución de los encuentros en Sudamérica. Una de las alternativas analizadas contempla que Argentina, Uruguay y Paraguay reciban un grupo completo cada uno, mientras que las otras 13 zonas se disputarían en las sedes europeas y africanas.
En ese contexto, el Monumental aparece como el escenario previsto para el debut de la Selección Argentina. Pero, si se concreta un formato con más participantes y partidos en la región, el país podría pasar de albergar un único encuentro a organizar los seis partidos de una zona.
Esa posibilidad alimenta la ilusión de Rosario Central, que busca posicionar al Gigante de Arroyito como una alternativa para la Copa del Mundo. La candidatura abre la puerta a que el estadio rosarino vuelva a recibir un partido mundialista, aunque la elección de las sedes todavía dependerá de las decisiones oficiales.
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