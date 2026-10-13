Rosario Central se postuló para ser sede del Mundial 2030: cómo quedaría el Gigante de Arroyito

"En el ’78 fue Gigante Mundial. En el 2030 queremos volver a hacerlo. Estamos listos", publicó la institución en sus redes sociales junto al material audiovisual. De esta manera, Central busca volver a ser protagonista de un Mundial, como ocurrió hace casi cinco décadas.

Cómo se jugará el Mundial 2030

La edición del centenario tendrá tres encuentros inaugurales en Sudamérica: Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán un partido cada uno, con sus respectivas selecciones como protagonistas. Los tres países tendrán asegurada su participación en el torneo por esta condición, aunque también podrían disputar las Eliminatorias para definir posiciones de una competencia proyectada junto con la UEFA.

El Mundial 2030 se disputará principalmente en España, Marruecos y Portugal.

Después de esos compromisos, el certamen continuará en España, Portugal y Marruecos, con un formato de 48 equipos como base. Sin embargo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de ampliar la competencia a 64 selecciones, una alternativa que todavía necesita definiciones.

Si prosperara ese cambio, el torneo podría contar con 16 grupos de cuatro equipos y un cuadro de eliminación directa de 32 participantes. En ese escenario, la cantidad total ascendería a 128 partidos, entre la fase inicial y las rondas eliminatorias.

Qué oportunidades tendría la Argentina

La eventual ampliación también podría modificar la distribución de los encuentros en Sudamérica. Una de las alternativas analizadas contempla que Argentina, Uruguay y Paraguay reciban un grupo completo cada uno, mientras que las otras 13 zonas se disputarían en las sedes europeas y africanas.

En ese contexto, el Monumental aparece como el escenario previsto para el debut de la Selección Argentina. Pero, si se concreta un formato con más participantes y partidos en la región, el país podría pasar de albergar un único encuentro a organizar los seis partidos de una zona.

Esa posibilidad alimenta la ilusión de Rosario Central, que busca posicionar al Gigante de Arroyito como una alternativa para la Copa del Mundo. La candidatura abre la puerta a que el estadio rosarino vuelva a recibir un partido mundialista, aunque la elección de las sedes todavía dependerá de las decisiones oficiales.