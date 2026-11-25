El delantero argentino convirtió a través de una gran ejecución de pelota parada en el triunfo 2 a 0 a Viking en el Metropolitano y llegó a los 27 gritos en el certamen europeo.

Julián Álvarez fue protagonista en la Champions League con un golazo de tiro libre en la victoria 2-0 del Atlético de Madrid frente a Viking, por la quinta fecha de la fase regular. El delantero argentino marcó el segundo tanto del equipo de Diego Simeone a los 24 minutos del primer tiempo, con una ejecución precisa que se metió junto al palo, que, si bien el arquero pudo sacarla sobre la línea, el árbitro convalidó el gol mediante la tecnología.