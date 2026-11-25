El delantero argentino convirtió a través de una gran ejecución de pelota parada en el triunfo 2 a 0 a Viking en el Metropolitano y llegó a los 27 gritos en el certamen europeo.
Julián Álvarez fue protagonista en la Champions League con un golazo de tiro libre en la victoria 2-0 del Atlético de Madrid frente a Viking, por la quinta fecha de la fase regular. El delantero argentino marcó el segundo tanto del equipo de Diego Simeone a los 24 minutos del primer tiempo, con una ejecución precisa que se metió junto al palo, que, si bien el arquero pudo sacarla sobre la línea, el árbitro convalidó el gol mediante la tecnología.
El Metropolitano celebró la definición de la Araña, que amplió una ventaja que el Colchonero había conseguido apenas cinco minutos antes, cuando Alexander Sorloth culminó una jugada colectiva con un zurdazo para el 1-0 en el marcador.
Con esta conquista, Julián llegó a los tres goles en la temporada 2026-27, dos de ellos en la Champions League y uno en La Liga. Además, alcanzó los 27 tantos en la máxima competición europea, contando los que convirtió durante su etapa en Manchester City y los que lleva con la camiseta del Atlético de Madrid.
El Atlético dominó buena parte del partido y generó varias oportunidades para ampliar la diferencia, aunque se encontró repetidamente con las intervenciones de Belko. En el complemento, Simeone realizó modificaciones y el conjunto madrileño administró la ventaja ante un Viking que no consiguió inquietar demasiado a Oblak. Sobre el cierre, el equipo noruego sufrió la expulsión de Henrik Falchener por una infracción sobre Giuliano Simeone y el Colchonero aseguró el 2-0, llegó a los siete puntos y consiguió su segunda victoria en la competencia.
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