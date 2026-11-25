El defensor tuvo participación directa en dos de las jugadas más importantes de la noche. Primero, a los 30 minutos de la etapa inicial, cometió una infracción dentro del área que derivó en un penal para Sporting, aunque Lammens le adivinó la intención a Luis Suárez y evitó el gol. En el complemento, Lisandro volvió a ser protagonista cuando recibió una infracción dentro del área que derivó en penal, ahora para el conjunto inglés.