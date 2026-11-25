Con Lisandro Martínez como titular, los Diablos Rojos igualaron 2 a 2 con el equipo portugués por la quinta fecha de la fase regular de la Champions League.
El Manchester United de Mauricio Pochettino empató 2-2 frente a Sporting Lisboa en Portugal, por la quinta fecha de la Champions League, en un partido que tuvo a Lisandro Martínez como titular y protagonista de dos acciones determinantes. Los Diablos Rojos habían conseguido dar vuelta el resultado en el segundo tiempo gracias a un doblete de Bruno Fernandes, pero un error del arquero Senne Lammens les impidió quedarse con los tres puntos.
El defensor tuvo participación directa en dos de las jugadas más importantes de la noche. Primero, a los 30 minutos de la etapa inicial, cometió una infracción dentro del área que derivó en un penal para Sporting, aunque Lammens le adivinó la intención a Luis Suárez y evitó el gol. En el complemento, Lisandro volvió a ser protagonista cuando recibió una infracción dentro del área que derivó en penal, ahora para el conjunto inglés.
Bruno Fernandes se hizo cargo de la ejecución y estableció el empate con un remate cruzado. Apenas dos minutos después, el portugués apareció de nuevo con un zurdazo desde afuera del área que tomó un efecto inesperado y descolocó al arquero para establecer el 2-1. Así, el equipo de Pochettino consiguió revertir un resultado que se le había complicado durante la primera parte.
Sin embargo, cuando Manchester United parecía quedarse con la victoria, Luis Suárez aprovechó un rebote de Lammens a los 81 minutos y definió de pirueta para sellar el 2-2 y completar su doblete. Sobre el cierre, los ingleses llegaron a convertir el tercero, pero el tanto fue anulado por una infracción sobre el arquero. Con este resultado, Sporting alcanzó los 10 puntos, mientras que el equipo de Pochettino suma siete unidades.
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