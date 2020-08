Champions League: el desconsolado llanto de Neymar tras perder la final

Orsato decretó el cierre del partido, y el atacante brasileño se desplomó en el césped del estadio de Da Luz de Lisboa para romper en llanto automáticamente. El futbolista no cumplió una buena labor a lo largo de los noventa minutos.

No fue la noche esperada para el astro brasileño Neymar Junior en ña gran final de la Champions League. El atacante no tuvo el protagonismo que esperaban los simpatizantes del Paris Saint Germain y con la derrota consumada, y la Orejona en manos del Bayern Múnich, no pudo contener las lágrimas.