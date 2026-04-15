En un partidazo, Bayern Múnich le ganó 4 a 3 al Real Madrid y avanzó a semifinales

El gigante alemán, que había ganado 2 a 1 la ida de visitante, sufrió tres veces el empate de la serie por parte del Merengue en la vuelta pero terminó ganando de local y avanzó en la Champions League.
El Bayern Múnich derrotó 4 a 3 al Real Madrid en un partidazo en Alemania y se clasificó a las semifinales de la Champions League. El conjunto bávaro, que se había impuesto 2 a 1 en la ida, sufrió tres veces el empate en la serie por parte del Merengue en la revancha pero terminó también imponiéndose en un partido para el recuerdo.
Real Madrid le dio una dura batalla al Bayern Múnich en Alemania: el club blanco estuvo 1 a 0, 2 a 1 y 3 a 2 arriba del marcador durante el partido, igualando de manera parcial la serie copera. Pero, en el final hubo expulsión de Eduardo Camavinga y los goles agónicos de Luis Díaz y Olise para la locura de la hinchada local.
El partido comenzó con un gol increíblemente tempranero del Madrid a los 32 segundos tras un mal pase del arquero Neuer en la salida que derivó en un remate desde lejos de Güler para el 1-0 en el marcador. Bayern respondió rápido: puso el 1-1 a los seis minutos mediante un córner de Kimmich y cabezazo de Pavlovic ante una mala salida de Lunin. De esta manera, otra vez el club alemán arriba en la serie.
Bayern dominaba el balón y controlaba el partido pero con Real Madrid no te podés confíar: Arda Güler, con una exquisita definición de tiro libre, metió el balón y al propio Neuer -en el intento de desviarlo- en el arco local. Fue el 2-1 del Madrid a los 28 minutos de juego.
Luego, Harry Kane puso el 2-2 a los 37 minutos, definiendo contra un palo tras un pase frontal de Upamecano. Cuando parecía que irían al entretiempo en igualdad, Vinicius habilitó a Mbappé desde el vértice izquierdo hacia el centro y el francés puso el 3-2 para el Real Madrid antes del cierre de la primera mitad.
En el complemento, el trámite se volvió más físico y tenso, con menos espacios y mayor fricción. El punto de quiebre llegó con la expulsión de Eduardo Camavinga, que dejó al Real Madrid con diez jugadores en el tramo final. A partir de allí, Bayern acentuó su dominio y a los 43 minutos Luis Díaz construyó una pared con Musiala, encontró el espacio y sacudió fuerte desde afuera para el 3-3 y el delirio de los alemanes.
Y, ya en tiempo de descuento, el local aprovechó el bajón anímico del Madrid y Olise remató al ángulo de zurda desde la derecha para establecer el 4-3 definitivo. En semifinales, Bayern se enfrentará al PSG en una serie que empezará el martes 28 en París y tendrá la revancha el 6 de mayo en Alemania, donde se definirá uno de los finalistas del certamen.
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