En un partidazo, Bayern Múnich le ganó 4 a 3 al Real Madrid y avanzó a semifinales

Luego, Harry Kane puso el 2-2 a los 37 minutos, definiendo contra un palo tras un pase frontal de Upamecano. Cuando parecía que irían al entretiempo en igualdad, Vinicius habilitó a Mbappé desde el vértice izquierdo hacia el centro y el francés puso el 3-2 para el Real Madrid antes del cierre de la primera mitad.

En el complemento, el trámite se volvió más físico y tenso, con menos espacios y mayor fricción. El punto de quiebre llegó con la expulsión de Eduardo Camavinga, que dejó al Real Madrid con diez jugadores en el tramo final. A partir de allí, Bayern acentuó su dominio y a los 43 minutos Luis Díaz construyó una pared con Musiala, encontró el espacio y sacudió fuerte desde afuera para el 3-3 y el delirio de los alemanes.

Y, ya en tiempo de descuento, el local aprovechó el bajón anímico del Madrid y Olise remató al ángulo de zurda desde la derecha para establecer el 4-3 definitivo. En semifinales, Bayern se enfrentará al PSG en una serie que empezará el martes 28 en París y tendrá la revancha el 6 de mayo en Alemania, donde se definirá uno de los finalistas del certamen.

El resumen de Bayern Múnich 4-3 Real Madrid