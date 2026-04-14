Champions League: PSG volvió a vencer a Liverpool y clasificó a las semifinales

Tras ganar 2 a 0 en la ida en París, el equipo de Luis Enrique volvió a imponerse por el mismo resultado a los Reds en Anfield y se metió entre los cuatro mejores del certamen europeo.
PSG derrotó 2 a 0 a Liverpool como visitante y selló su clasificación a las semifinales de la Champions League con un contundente 4-0 en el global. El conjunto dirigido por Luis Enrique volvió a imponerse con claridad en esta revancha donde tuvo como gran figura a Ousmane Dembelé, autor de los dos goles en el segundo tiempo, que liquidaron la serie en Anfield.
El partido fue parejo durante gran parte del desarrollo, pero el equipo francés fue más efectivo en los momentos claves. Liverpool, con Alexis Mac Allister como titular, intentó asumir el protagonismo y generó varias situaciones, aunque se encontró con una defensa firme y un arquero seguro.
En el complemento, PSG aprovechó los espacios de un Liverpool desesperado y golpeó: Dembelé abrió el marcador a los 27 minutos con un remate de zurda desde la medialuna que liquidó la serie y ya en tiempo de descuento volvió a aparecer, esta vez por el segundo palo tras un centro de Barcola, para marcar el segundo y sentenciar definitivamente la eliminatoria.
De esta manera, el conjunto parisino se instala entre los cuatro mejores del certamen y espera por el ganador del cruce entre Bayern Múnich y Real Madrid. Con un funcionamiento sólido y eficacia en ataque, PSG se consolida como uno de los grandes candidatos a quedarse con la Champions en esta temporada después de alzar la Orejona en la última edición.
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