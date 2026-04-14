Champions League: PSG volvió a vencer a Liverpool y clasificó a las semifinales

Tras ganar 2 a 0 en la ida en París, el equipo de Luis Enrique volvió a imponerse por el mismo resultado a los Reds en Anfield y se metió entre los cuatro mejores del certamen europeo.

PSG derrotó 2 a 0 a Liverpool como visitante y selló su clasificación a las semifinales de la Champions League con un contundente 4-0 en el global. El conjunto dirigido por Luis Enrique volvió a imponerse con claridad en esta revancha donde tuvo como gran figura a Ousmane Dembelé, autor de los dos goles en el segundo tiempo, que liquidaron la serie en Anfield.