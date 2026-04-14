El orgullo de Diego Simeone en Atlético Madrid: "Me emociona como compite este equipo"

"Han cambiado los futbolistas, hemos vuelto a empezar un montón de veces y volvemos a estar entre los cuatro mejores de Europa. Hemos jugado contra un equipo difícil de controlar, con errores individuales los metimos en partido. En el segundo tiempo ya fue más equilibrado, el banquillo nos dio energía y ellos fueron perdiendo velocidad", señaló.

"Podía suceder que tuviésemos errores porque son muy buenos y si juegas contra un equipo muy bueno, si cometes errores, ellos no perdonan. Nosotros teníamos que imponernos en el ataque porque el partido no iba a pasar por defender. Hay veces que no quieres defender... pero te llevan a defender", finalizó el argentino.