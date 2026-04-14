El orgullo de Diego Simeone en Atlético Madrid: "Me emociona como compite este equipo"

Tras eliminar al Barcelona y meterse en semifinales de la Champions League, el entrenador del Colchonero sueña con levantar la Orejona: "Vamos a buscar lo que venimos buscando hace años".
Atlético Madrid eliminó al Barcelona de Lamine Yamal con un triunfo 3 a 2 en la global y clasificó a las semifinales de la Champions League, donde enfrentará al Arsenal o Sporting de Lisboa. Diego Simeone se mostró orgulloso por una nueva gran serie en su ciclo en el Colchonero: "Son 14 años ya. Seguir viendo cómo este equipo compite me emociona".
Acto seguido, el Cholo reconoció el potencial que mostró su rival a lo largo de toda la serie y destacó el rendimiento de su principal figura. "El Barcelona juega extraordinariamente bien. El gol de Lamine podía suceder porque son muy buenos y no perdona", insistió.
Y, a su vez, le dedicó unas palabras a Antoine Griezmann por su presente y a los suplentes que ingresaron durante el encuentro. " ¡Lo que jugó en el primer tiempo! Cómo entrenaron los del banco... Nos dio una fuerza enorme", soltó el entrenador argentino.
"Va a ser la cuarta semifinal que jugamos. Es maravilloso", contó el técnico, que ha dirigido al equipo en cuatro de las siete semifinales que ha conseguido en su historia. "Vamos a ir con toda la ilusión y toda la fe. Sabemos nuestras características y nuestros defectos. Estamos preparados y vamos a buscar lo que venimos buscando desde hace muchos años", explicó en referencia al sueño de levantar la Orejona.
"Han cambiado los futbolistas, hemos vuelto a empezar un montón de veces y volvemos a estar entre los cuatro mejores de Europa. Hemos jugado contra un equipo difícil de controlar, con errores individuales los metimos en partido. En el segundo tiempo ya fue más equilibrado, el banquillo nos dio energía y ellos fueron perdiendo velocidad", señaló.
"Podía suceder que tuviésemos errores porque son muy buenos y si juegas contra un equipo muy bueno, si cometes errores, ellos no perdonan. Nosotros teníamos que imponernos en el ataque porque el partido no iba a pasar por defender. Hay veces que no quieres defender... pero te llevan a defender", finalizó el argentino.
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