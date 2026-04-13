Lanús venció a Banfield con un gol agónico y se adueñó del Clásico del Sur

Banfield inició mejor el complemento con dos situaciones claras: David Zalazar dejó pintado a Izquierdoz y después tardó en decidir en el área y le quitaron el balón y minutos después ejecutó de buena manera un tiro libre, pero Nahuel Losada desactivó la ocasión.

Después, promediando el complemento, Lanús recuperó el protagonismo y Facundo Sanguinetti le sacó un remate cruzado muy peligroso a Marcelino Moreno, quien se armó la jugada con una pared vertical con Yoshan Valois, quien terminaría siendo el héroe de Lanús en el Clásico del Sur: Lucas Besozzi mandó un centro y el delantero ¡a dos del final! le dio el triunfo al local de cabeza cuando parecía que el duelo terminaría sin goles.

Con este triunfo, Lanús quedó tercero en la Zona A con 22 puntos, desplazando a Boca -que tiene 21- al cuarto puesto. Por su parte, Banfield está doceavo con 13 unidades, quedando prácticamente sin chances de avanzar a la próxima ronda, al quedar a cinco de la zona de clasificación con seis en juego y varios equipos por encima.