Lanús venció a Banfield con un gol agónico y se adueñó del Clásico del Sur

El Granate superó 1 a 0 al Taladro en La Fortaleza con un gol de Yoshan Valois a los 43 minutos del complemento. Al visitante le anularon un gol por un offside milimétrico.
Lanús venció 1 a 0 a Banfield en La Fortaleza con un gol agónico y se adueñó del Clásico del Sur. El colombiano Yoshan Valois fue el héroe del equipo comandado por Mauricio Pellegrino con un tanto a los 43 minutos del complemento. El Taladro sufrió que le anularan un gol de Mauro Méndez en el primer tiempo por un offside milimétrico.
Lanús se adueñó del balón durante todo el partido y Banfield apostó a ser sólido y salir de contraataque. El Granate tuvo una infinidad de llegadas en los primeros 45 minutos, pero le faltó más claridad y mejor precisión en los metros finales. De hecho, la más clara de esta primera etapa terminó siendo de Banfield: Mauro Méndez definió cruzado ante el achique de Nahuel Losada y terminó festejando pero, instantes después, el VAR le anuló el tanto por offside.
La posición adelantada no se ve a simple vista, porque es muy fina de ver la posición de Méndez y el último defensor. "Gol, dale", expresó Pedro Troglio al observar la repetición de la televisión y ver que Nicolás Ramírez esperaba la comunicación desde el VAR. Tras la decisión, sonrío de manera sarcástica. De esta manera, se fueron 0-0 al descanso.
Banfield inició mejor el complemento con dos situaciones claras: David Zalazar dejó pintado a Izquierdoz y después tardó en decidir en el área y le quitaron el balón y minutos después ejecutó de buena manera un tiro libre, pero Nahuel Losada desactivó la ocasión.
Después, promediando el complemento, Lanús recuperó el protagonismo y Facundo Sanguinetti le sacó un remate cruzado muy peligroso a Marcelino Moreno, quien se armó la jugada con una pared vertical con Yoshan Valois, quien terminaría siendo el héroe de Lanús en el Clásico del Sur: Lucas Besozzi mandó un centro y el delantero ¡a dos del final! le dio el triunfo al local de cabeza cuando parecía que el duelo terminaría sin goles.
Con este triunfo, Lanús quedó tercero en la Zona A con 22 puntos, desplazando a Boca -que tiene 21- al cuarto puesto. Por su parte, Banfield está doceavo con 13 unidades, quedando prácticamente sin chances de avanzar a la próxima ronda, al quedar a cinco de la zona de clasificación con seis en juego y varios equipos por encima.
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