Champions League: se definen las series de Atlético Madrid-Barcelona y PSG-Liverpool

El Colchonero buscará sostener en su casa el 2 a 0 conseguido en la ida con el Blaugrana para meterse en semifinales. Y PSG, que se impuso 2 a 0 en París, se medirá con los Reds en Anfield.
Los primeros dos semifinalistas de la actual edición de la Champions League quedarán definidos este martes, cuando el Atlético Madrid reciba al Barcelona en el duelo entre equipos españoles en el estadio Metropolitano y el Liverpool de Inglaterra haga lo propio ante el París Saint-Germain de Francia.
Ambos encuentros, previstos para este martes a las 16 horas, prometen ser muy atractivos, ya que ninguna de las series está cerrada. El Atlético Madrid, conducido por el argentino Diego Simeone y que además tiene en su plantel a Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nicolás González y Julián Álvarez, logró una importante victoria por 2-0 en el partido de ida en el Camp Nou.
En ese compromiso, el conjunto madrileño se quedó con el triunfo gracias a un golazo de tiro libre de Álvarez, mientras que el encargado de establecer el 2-0 definitivo fue el noruego Alexander Sørloth. De esta manera, el elenco de la capital española quedó muy cerca de volver a alcanzar las semifinales de la Champions League por primera vez desde la temporada 2016/17, cuando perdió la final con el Real Madrid.
Sin embargo, no será sencillo, ya que enfrente estará el Barcelona, que cuenta con un tridente ofensivo muy peligroso integrado por el brasileño Raphinha, el polaco Robert Lewandowski y su gran figura, el español Lamine Yamal. Ambos equipos ya se enfrentaron en una serie eliminatoria esta temporada, en las semifinales de la Copa del Rey, y el triunfo fue para el Atlético Madrid, que se impuso con un global de 4-3 con suspenso.
En simultáneo, el Liverpool recibirá en el estadio de Anfield al París Saint-Germain, vigente campeón, con la intención de lograr una goleada que le permita revertir la eliminatoria. El partido de ida finalizó 2 a 0 a favor del conjunto francés, que se quedó con la victoria gracias a los goles del francés Désiré Doué y del georgiano Khvicha Kvaratskhelia.
Si bien el Liverpool atraviesa una temporada muy irregular, marcada principalmente por su desempeño en la Premier League, el equipo inglés apuesta todo a esta Champions League, por lo que no se lo puede descartar.
Por otra parte, el miércoles se resolverán las otras dos llaves correspondientes a los cuartos de final. En una de ellas, el Arsenal recibirá al Sporting Lisboa, equipo al que venció 1-0 como visitante en la ida. Además, el Bayern Múnich jugará en su estadio frente al Real Madrid, con el objetivo de sentenciar la serie que comenzó con su triunfo fuera de casa por 2-1.
Martes 14/4:
Miércoles 15/4:
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