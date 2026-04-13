Champions League: se definen las series de Atlético Madrid-Barcelona y PSG-Liverpool

En simultáneo, el Liverpool recibirá en el estadio de Anfield al París Saint-Germain, vigente campeón, con la intención de lograr una goleada que le permita revertir la eliminatoria. El partido de ida finalizó 2 a 0 a favor del conjunto francés, que se quedó con la victoria gracias a los goles del francés Désiré Doué y del georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

Si bien el Liverpool atraviesa una temporada muy irregular, marcada principalmente por su desempeño en la Premier League, el equipo inglés apuesta todo a esta Champions League, por lo que no se lo puede descartar.

Por otra parte, el miércoles se resolverán las otras dos llaves correspondientes a los cuartos de final. En una de ellas, el Arsenal recibirá al Sporting Lisboa, equipo al que venció 1-0 como visitante en la ida. Además, el Bayern Múnich jugará en su estadio frente al Real Madrid, con el objetivo de sentenciar la serie que comenzó con su triunfo fuera de casa por 2-1.

PSG LIV Khvicha Kvaratskhelia llegó a su octavo gol en esta Champions (Foto: @PSG_espanol).

El cronograma y horarios de los partidos de vuelta de los cuartos de final

Martes 14/4:

Atlético Madrid - Barcelona a las 16

Liverpool - Paris Saint-Germain a las 16

Miércoles 15/4: